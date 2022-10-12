24 канал выяснил, почему представители этих знаков зодиака непостоянны и что побуждает их быстро менять партнеров и окружения.

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Близнецы

Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, имеют одну отличительную черту – за их личностью может быть скрыта еще одна. Не зря Близнецов называют двуликими, а иногда даже лицемерными.

Если Близнецы испытывают сомнения относительно своего избранника или избранницы, отношения будут постепенно превращаться в ад, а Близнецы убегут под предлогом неудовлетворенности отношениями.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Скорпионы – один из самых проблемных и конфликтных знаков зодиака, так что не удивительно, что именно им трудно держаться одного человека долгое время. Скорпионы любят дискутировать, однако почти все воспринимают на личный счет, что делает общение с ними не очень приятным и долговременным.

Мужчины Скорпионы склонны к проявлениям агрессии к своим любимым, а женщины, рожденные под этим знаком зодиака, очень высокомерны и пессимистичны. Поэтому ни Скорпионы, ни их избранники не остаются довольными отношениями, и разбегаются через несколько месяцев, тяжело переживая разрыв и тайно ненавидя своего бывшего партнера.

Гороскоп для Скорпионов

Водолей

Представители этого знака зодиака отличаются своей экстравагантностью и харизматичностью и прекрасно этим пользуются. Водолеи обожают, когда все окружение увлекается ими, и стремятся разбить как можно больше сердец.

Водолеям нравится влюблять в себя людей, однако, понимая, что отношения уже начались, и желаемое уже получено, представители этого знака просто убегают, продолжая свой путь сердцееда.

Гороскоп для Водолеев