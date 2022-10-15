Представникам цих знаків зодіаку варто бути обачними та знати, що не варто робити, аби не втратити свою любов, пише 24 канал.

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Близнюки

Близнюки – дуже непостійні особистості, які можуть признаватися партнеру у коханні одного дня, а наступного – залицятися з іншими. Поведінка Близнюків може розлютити їхніх обранців, і це може призвести до тяжкого розриву.

Представникам цього знаку необхідно розставити пріоритети та з'ясувати, чи дійсно їхній хлопець чи дівчина – їхня щира любов. Розуміння ситуації допоможе не тільки обговорити все спокійно, але і врятувати стосунки.

Гороскоп для Близнюків

Рак

Зовні ніжні та приємні Раки можуть неусвідомлено транслювати на своїх близьких купу негативної енергії, агресії та маніпулювати почуттями коханих, до кінця не розуміючи цього. Така поведінка, яка може дратувати партнера вже довгий час, стане останньою краплею та може вилитись у скандал, який призведе до розставання.

Щоби втримати свої стосунки, Ракам необхідно працювати над собою, своїми інтонаціями та поведінкою – ці навички не тільки допоможуть нікого не образити, але і приємно вразять партнера чи партнерку.

Гороскоп для Раків

Терези

М'яким та тихим Терезам цієї осені пощастило найменше – їх може кинути кохання всього їхнього життя. Через те, що Терези часто не можуть взяти ініціативу та бути рішучими, їхній обранець чи обраниця мають нести велику ношу обов'язків та брати все у свої руки.

Саме це може полишити Терези без омріяного родинного кола та перетворити на одинаків. Щоб уникнути цього, Терезам варто серйозно взятися за себе та проявляти більше ініціативи щодо всього навколо.

Гороскоп для Терезів