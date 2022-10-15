Представителям этих знаков зодиака следует быть осмотрительными и знать, что не стоит делать, чтобы не потерять свою любовь, пишет 24 канал.

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Близнецы

Близнецы – очень непостоянные личности, которые могут признаваться партнеру в любви в один день, а в следующий – ухаживать за другими. Поведение Близнецов может разозлить их избранников, и это может привести к тяжелому разрыву.

Представителям этого знака необходимо расставить приоритеты и выяснить, действительно ли их парень или девушка – их искренняя любовь. Понимание ситуации поможет не только обсудить все спокойно, но и спасти отношения.

Гороскоп для Близнецов

Рак

Внешне нежные и приятные Раки могут неосознанно транслировать на своих близких кучу негативной энергии, агрессии и манипулировать чувствами любимых до конца не понимая этого. Такое поведение, которое может раздражать партнера уже долгое время, станет последней каплей и может разразиться в скандале, который приведет к расставанию.

Чтобы удержать свои отношения, Ракам необходимо работать над собой, своими интонациями и поведением – эти навыки не только помогут никого не оскорбить, но и приятно удивят партнера или партнершу.

Гороскоп для Раков

Весы

Мягким и тихим Весам этой осенью повезло меньше всего – их может бросить любовь всей их жизни. Поскольку Весы часто не могут взять инициативу и быть решительными, их избранник или избранница должны нести большую ношу обязанностей и брать все в свои руки.

Именно это может оставить Весы без вожделенного семейного круга и превратить в одиночек. Чтобы избежать этого, Весам следует серьезно взяться за себя и проявлять больше инициативы по всему вокруг.

Гороскоп для Весов