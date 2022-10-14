24 канал з'ясував, у представників яких знаків зодіаку з'являться маленькі члени родини восени.

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Овен

Попри свій запальний характер Овни дуже люблять маленьких тваринок. Оберігати та доглядати за пухнастиками – одна з улюблених справ у Овнів, і чим більше домашніх улюбленців буде вдома – тим щасливіші ці представники зодіаку.

Восени Овни можуть не втриматися та принести додому іще одну тваринку. Це може бути як кошеня з притулку, так і морська свинка, яка привернула увагу в зоомагазині. Та незалежно від виду тварини Овни знатимуть, що робити та як забезпечити чудове життя новому члену сім'ї.

Діва

Зазвичай Дівам доволі важко обрати чи прихистити тварину – головні перфекціоністи зодіакального спектру надто переживають та не хочуть брати відповідальність за чуже життя. Та восени доля сама підкине Дівам пухнастий комочок – безпритульну тваринку, яка потребуватиме допомоги та порятунку.

Цієї осені Дівам важливо бути обачними на вулиці та мати з собою трохи корму для тварин – навіть якщо вони не зможуть забрати тваринку додому, то зможуть підгодувати її та запропонувати прихистити її комусь іншому.

Козеріг

Козероги, які звикли все тримати під контролем, несподівано для себе можуть отримати незвичний подарунок – цуценя, кошеня чи крихітного гризуна від своїх знайомих чи родини.

І попри початкове незадоволення Козерогів, тваринка підкорить серце не тільки представників цього знаку зодіаку, але і всієї родини.