24 канал выяснил, у представителей каких знаков зодиака появятся маленькие члены семьи зимой.

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Овен

Несмотря на свой вспыльчивый характер, Овны очень любят маленьких животных. Оберегать и ухаживать за пушистиками – одно из любимых дел у Овнов, и чем больше домашних любимцев будет дома – тем счастливее эти представители зодиака.

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Зимой Овны могут не удержаться и принести домой еще одно животное. Это может быть как котенок из приюта, так и морская свинка, которая привлекла внимание в зоомагазине. Но независимо от вида животного Овны будут знать, что делать и как обеспечить прекрасную жизнь новому члену семьи.

Дева

Обычно Девам довольно трудно выбрать или приютить животное – главные перфекционисты зодиакального спектра слишком переживают и не хотят брать ответственность за чужую жизнь. Но зимой судьба сама подкинет Девам пушистый комочек – бездомное животное, которое будет нуждаться в помощи и спасении.

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Этой зимой Девам важно быть осмотрительными на улице и иметь с собой немного корма для животных – даже если они не смогут забрать животное домой, то смогут подкормить его и предложить приютить его кому-то другому.

Козерог

Козероги, которые привыкли все держать под контролем, неожиданно для себя могут получить необычный подарок – щенка, котенка или крошечного грызуна от своих знакомых или семьи.

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И, несмотря на первоначальное недовольство Козерогов, животное покорит сердце не только представителей этого знака зодиака, но и всей семьи.