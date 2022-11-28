24 канал з'ясував, для кого зима стане новим етапом життя. Риби, Овни та Скорпіони, які досі не знайшли свою пару, мають бути дуже пильними, щоб не пропустити людину, яку послала взимку доля.

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Овен

Для Овнів зима стане часом змін. Зміна погоди та рутина може засмучувати запальних Овнів. Проте саме у взимку вони зможуть знайти того, хто порушить рутину та принесе у світ Овнів нові фарби.

Овнам варто звернути увагу на людей, які їх оточують – чим більше Овен буде спілкуватися зі знайомими та друзями, тим більше шансів знайти свою другу половинку.

Скорпіон

Скорпіони люблять зиму та хочуть провести її якомога атмосферніше. Для них ідеальним стане час затишних посиденьок, тихих прогулянок парками та читання книжок. Та все це Скорпіони зможуть робити не самі – на горизонті у цього знаку зодіаку може з'явитися кохана людина.

Великий шанс зустріти свою другу половинку Скорпіони мають під час різних заходів, виставок чи кінопоказів. Їм не варто соромитися, а сміливо заводити знайомства, які не тільки можуть перерости у щось більше, але і перетворитися на міцну та довірливу дружбу взимку.

Риби

Кохання виринає у серці Риб дуже непомітно, тому з'ясувати, чи дійсно Риби закохані – дуже важко. Проте саме у взимку Риби зможуть розібратися у своїх почуттях та нарешті віднайти свою любов.

Рибам не обов'язково шукати любові у незнайомих колах – навколо них є багато друзів та знайомих, до яких Риби щось відчували, проте так і не з'ясували, що. Зима стане ідеальним часом для того, щоб провести час з друзями та несподівано зрозуміти, що серед них – той чи та сама.