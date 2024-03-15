Риби, Рак і Скорпіон, прислухайтеся до своєї інтуїції. Вона допоможе, пише LifeStyle 24.

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Риби

Наступного тижня важливо слухати свою інтуїцію. Саме вона може вказати на найбільш вигідний варіант дій. Ви зможете розв'язати складне завдання завдяки внутрішньому відчуттю й досвіду. Не ігноруйте те, що всередині.

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Рак

Наприкінці березня вам необхідно надати перевагу власній інтуїції. Вона вкаже на правильний шлях. Не ламайте голову над докладним аналізом ситуації, а довіряйте внутрішньому голосу.

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Скорпіон

У понеділок ваша інтуїція буде надзвичайно сильною та точною. Вам варто довіряти власним почуттям та відчуттям, оскільки вони ведуть на правильний шлях.

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