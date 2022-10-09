Скористайтеся сьогодні вихідним днем та проведіть день у своє задоволення, пише 24 канал.

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Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 жовтня 2022 для Овнів

На Овнів сьогодні чекає чудовий день. Ви зможете зібратися всією компанією та весело провести час з друзями.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 жовтня 2022 для Тельців

Тельцям треба навчитися розмежовувати робочі справи та особисті питання. Ви занадто багато часу проводите або на роботі, або приділяєте стосункам.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 жовтня 2022 для Близнюків

Близнюки нарешті зможуть розпочати нову сторінку у своєму житті. Ваш настрій покращиться, а разом і з тим зміниться життєва ситуація.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 жовтня 2022 для Раків

Раки сьогодні зможуть помиритися з кимось з близьких людей. Ви відчуєте величезний прилив енергії та радість від життя.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 9 жовтня 2022 для Левів

Сьогодні Леви зіткнуться з брехливістю. Ви довіритеся людині, яка вас використає. У цей день є високі шанси зіткнутися з аферистами.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 жовтня 2022 для Дів

На Дів сьогодні чекає зустріч з людиною з минулого. Ви зустрінетеся саме в той час, коли будете неабияк необхідними одне одному.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 жовтня 2022 для Терезів

Терезам треба провести час наодинці та провести аналіз свого минулого. Ви повинні усвідомити все, що накоїли раніше і почати життя з чистого аркуша.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 жовтня 2022 для Скорпіонів

Скопіонам треба зайнятися в цей день важливими справами. Відкладіть вирішення другорядних питань на інший день.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 жовтня 2022 для Стрільців

Самотні Стрільці сьогодні будуть користуватися популярністю у людей протилежної статі. Ймовірно, ви навіть отримаєте шанс познайомитися зі свої майбутнім чоловіком чи дружиною.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 жовтня 2022 для Козерогів

У Козерогів можуть бути проблеми в особистому житті. День передбачає відверту розмову з людиною, з якою зможете розставити всі крапки над "і".

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 жовтня 2022 для Водоліїв

Водолії сьогодні можуть відчувати занепад сил. Вам буде важко почати щось нове. Вам більше захочеться відпочивати та набиратися сил на новий робочий тиждень.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 жовтня 2022 для Риб

День вдалий для того, щоб перевести дух. Постарайтеся відійти від речей, які вас турбують та приділіть час собі.