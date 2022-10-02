Чорні смугу в житті часто змінюються білими смугами, втім деякі чоловіки постійно проживають негативні моменти, пише 24 канал. Від невезіння вони почувають себе розбитими і нещасними.

Читайте також Астролог назвав жінок, з якими складно побудувати стосунки

Тельці

Тельці постійно розчаровуються у собі та навколишньому світі. Їх постійно все не влаштовує. Якщо їм щось не виходить зробити, вони зляться та кидають справу напівдорозі. У них відсутня мотивація та віра у власні сили.

Леви

Леви хоч і успішні на роботі, але насправді мають дуже мало щирих та вірних друзів. В житті вони самотні та безлаберні. Вони не вміють приймати самостійних рішень, тому питають порад у будь-кого хто трапиться їм на шляху. Життя часто підкидає їм проблеми, з якими вони не можуть впоратися.

Стрільці

Стрільці постійно всіх звинувачують у своїх бідах, хоча не розуміють, що причина нещастя криється в них самих. Вони не вміють відпочивати від роботи і радіти життю. Через їхню постійну страждає сім’я Стрільця. Також ці знаки Зодіаку дуже ліниві і абсолютно не хочуть змінити щось на краще.