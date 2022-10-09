Воспользуйтесь сегодня выходным днем и проведите день в свое удовольствие, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 октября 2022 года для Овнов

Овнов сегодня ждет прекрасный день. Вы сможете собраться со всей компании и весело провести время с друзьями.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 октября 2022 года для Тельцов.

Тельцам нужно научиться разграничивать рабочие дела и личные вопросы. Вы слишком много времени проводите либо на работе, либо уделяете отношениям.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 октября 2022 года для Близнецов

Близнецы наконец-то смогут начать новую страницу в своей жизни. Ваше настроение улучшится, а вместе с тем изменится жизненная ситуация.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 октября 2022 года для Раков

Раки сегодня смогут помириться с кем-нибудь из близких людей. Вы почувствуете огромный прилив энергии и радость жизни.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 октября 2022 года для Львов

Сегодня Львы столкнутся с лживостью. Вы доверитесь человеку, который вас использует. В этот день высокие шансы столкнуться с аферистами.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 октября 2022 года для Дев.

Дев сегодня ждет встреча с человеком из прошлого. Вы встретитесь именно в то время, когда будете необходимыми друг другу.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 октября 2022 года для Весов

Весам нужно провести время наедине и провести анализ своего прошлого. Вы должны осознать все, что натворили раньше и начать жизнь с чистого листа.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 октября 2022 года для Скорпионов

Скопионам нужно заняться в этот день важными делами. Отложите решение второстепенных вопросов на другой день.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 октября 2022 года для Стрельцов

Одинокие Стрельцы сегодня будут пользоваться популярностью у людей противоположного пола. Вероятно, вы даже получите шанс познакомиться со своим будущим мужем или женой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 октября 2022 года для Козерогов

У Козерогов могут быть проблемы в личной жизни. День предполагает откровенный разговор с человеком, с которым сможете расставить все точки над "i".

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 октября 2022 года для Водолеев

Водолеи сегодня могут ощущать упадок сил. Вам будет трудно начать что-нибудь новое. Вам больше захочется отдыхать и набираться сил на новую рабочую неделю.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 октября 2022 года для Рыб

День удачен для того, чтобы перевести дух. Постарайтесь отойти от беспокоящих вас вещей и уделите время себе.