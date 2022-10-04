Бывают дни и месяцы, когда все в нашей жизни протекает в позитивном русле – дома, на работе, в кругу друзей и личной жизни, пишет 24 канал. Однако бывают дни, когда все идет кувырком. Тяжелым октябрь покажется для Раков, Весов и Стрельцов.

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Рак

В этом месяце Раки будут находиться в состоянии депрессии и апатии. Вам не хватит энергии абсолютно на все. Вам будет сложно качественно выполнять свою работу и справляться со всеми поставленными перед собой задачами. Астрологи советуют уделить это время отдыху и переосмыслению своей жизни.

Весы

Весов ждут распри в семье. Ваши родные будут не согласны с тем решением, которое вы приняли, и всячески будут стараться вас уберечь от провального шага. Ваше же упрямство не позволит вам прислушаться к их совету, так что вы изрядно попечетесь на своих ошибках.

Стрелец

Стрельцам октябрь готовит проблемы на работе и в любви. Ваши финансы резко уменьшатся, так что вам придется думать о дополнительном заработке. Ваша мотивация будет часто падать, а активность – снижаться. В партнерских отношениях вас ждут ссоры и выяснение отношений.