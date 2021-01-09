Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2020 року, прогнозує Ракам зустріч з друзями. Дівам день принесе гарну звістку. Читайте гороскоп на 9 січня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні рекомендовано добре відпочити, зібратися з думками і наповнитися позитивною енергією. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 9 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 січня 2020 для Овнів

У першій половині дня Овнів очікуватимуть труднощі під час переміщення. Не варто нікуди поспішати і приймати необдумані рішення. Увечері проведіть час в колі сім'ї.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 січня 2020 для Тельців

Сьогодні Тельцям не варто перейматися щодо своєї зовнішності та звертати увагу на дрібні недоліки. Вільний час присвятіть тому, що приносить вам найбільше задоволення.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 січня 2020 для Близнюків

У першій половині дня можуть виникнути розбіжності з коханою людиною. Постарайтеся зробити все для того, аби сімейні проблеми не порушили ваших планів. Не псуйте собі настрій піддавшись гніву та агресивній поведінці.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 січня 2020 для Раків

Раків цього дня чекає зустріч з друзями, з якими ви довгий період перебували в сварці. Сьогодні ви нарешті зустрінетеся і все стане на свої місця, як і раніше.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 9 січня 2020 для Левів

Сьогодні Левів можуть спантеличити сімейні проблеми, намагайтеся не панікувати. Краще зосередьтеся на виконанні поставлених завдань.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 січня 2020 для Дів

День буде спокійним та принесе гарну звістку. Щоб отримати потрібний результат, вам доведеться піти на зустріч зі своїм опонентом. Використайте в цей день всі можливості, щоб примножити свій капітал.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 січня 2020 для Терезів

Терезам варто завершити в цей день розпочаті справи. Вільний час присвятіть зустрічам з друзями та родичами. Астрологи радять в цей день за кермо не сідати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 січня 2020 для Скорпіонів

Сьогодні стережіться інтриг та пліток зі сторони недоброзичливців. Намагайтеся більше уваги приділяти зовнішньому вигляду. У другій половині дня уникайте авантюрних пропозицій.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 січня 2020 для Стрільців

Стрільцям варто більше часу приділяти сім'ї, а не друзям і роботі. Також не варто колегам розповідати про свої далекосяжні плани, адже в майбутньому це може бути використано проти вас.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 січня 2020 для Козерогів

Сьогодні Козерогам доведеться доводити свою правоту. Однак сваритися з оточуючими не варто. Спробуйте спокійно пояснити свою позицію та уникнути негативу.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 січня 2020 для Водоліїв

На Водоліїв сьогодні чекає спокійний день. За можливості, виберіться хоча б на годинку на свіже повітря та прогуляйтеся зимовим парком.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 січня 2020 для Риб

Сьогодні Рибам рекомендовано продовжувати роботу над розпочатими справами. Увесь день ви будете в піднесеному настрої та сповнені добрих намірів.