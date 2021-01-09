Гороскоп на 9 січня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 9 січня 2020 року, прогнозує Ракам зустріч з друзями. Дівам день принесе гарну звістку. Читайте гороскоп на 9 січня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.
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Гороскоп на 9 січня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 9 січня 2020 для Овнів
У першій половині дня Овнів очікуватимуть труднощі під час переміщення. Не варто нікуди поспішати і приймати необдумані рішення. Увечері проведіть час в колі сім'ї.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 9 січня 2020 для Тельців
Сьогодні Тельцям не варто перейматися щодо своєї зовнішності та звертати увагу на дрібні недоліки. Вільний час присвятіть тому, що приносить вам найбільше задоволення.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 9 січня 2020 для Близнюків
У першій половині дня можуть виникнути розбіжності з коханою людиною. Постарайтеся зробити все для того, аби сімейні проблеми не порушили ваших планів. Не псуйте собі настрій піддавшись гніву та агресивній поведінці.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 9 січня 2020 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 9 січня 2020 для Левів
Сьогодні Левів можуть спантеличити сімейні проблеми, намагайтеся не панікувати. Краще зосередьтеся на виконанні поставлених завдань.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 9 січня 2020 для Дів
День буде спокійним та принесе гарну звістку. Щоб отримати потрібний результат, вам доведеться піти на зустріч зі своїм опонентом. Використайте в цей день всі можливості, щоб примножити свій капітал.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 9 січня 2020 для Терезів
Терезам варто завершити в цей день розпочаті справи. Вільний час присвятіть зустрічам з друзями та родичами. Астрологи радять в цей день за кермо не сідати.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 9 січня 2020 для Скорпіонів
Сьогодні стережіться інтриг та пліток зі сторони недоброзичливців. Намагайтеся більше уваги приділяти зовнішньому вигляду. У другій половині дня уникайте авантюрних пропозицій.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 9 січня 2020 для Стрільців
Стрільцям варто більше часу приділяти сім'ї, а не друзям і роботі. Також не варто колегам розповідати про свої далекосяжні плани, адже в майбутньому це може бути використано проти вас.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 9 січня 2020 для Козерогів
Сьогодні Козерогам доведеться доводити свою правоту. Однак сваритися з оточуючими не варто. Спробуйте спокійно пояснити свою позицію та уникнути негативу.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 9 січня 2020 для Водоліїв
На Водоліїв сьогодні чекає спокійний день. За можливості, виберіться хоча б на годинку на свіже повітря та прогуляйтеся зимовим парком.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 9 січня 2020 для Риб
Сьогодні Рибам рекомендовано продовжувати роботу над розпочатими справами. Увесь день ви будете в піднесеному настрої та сповнені добрих намірів.
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