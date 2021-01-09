Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 9 января 2020 года, прогнозирует Ракам встречу с друзьями. Девам день принесет хорошую весть. Читайте гороскоп на 9 января 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.
Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака
Овен (21 марта– 20 апреля)
Гороскоп на 9 січня 2020 для Овнов
В первой половине дня Овнов будут ожидать трудности во время перемещения. Не стоит никуда спешить и принимать необдуманные решения. Вечером проведите время в кругу семьи.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 9 января 2020 для Тельцов
Сегодня Тельцам не стоит переживать о своей внешности и обращать внимание на мелкие недостатки. Свободное время посвятите тому, что приносит вам наибольшее удовольствие.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 9 января 2020 для Близнецов
В первой половине дня могут возникнуть разногласия с любимым человеком. Постарайтесь сделать все для того, чтобы семейные проблемы не нарушили ваших планов. Не портите себе настроение поддавшись гневу и агрессивному поведению.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 9 января 2020 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 9 января 2020 для Львов
Сегодня Львов могут озадачить семейные проблемы, старайтесь не паниковать. Лучше сосредоточьтесь на выполнении поставленных задач.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 9 января 2020 для Дев
День будет спокойным и принесет хорошую весть. Чтобы получить нужный результат, вам придется пойти на встречу со своим оппонентом. Используйте в этот день все возможности, чтобы приумножить свой капитал.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 9 января 2020 для Весов
Весам стоит завершить в этот день начатые дела. Свободное время посвятите встречам с друзьями и родственниками. Астрологи советуют в этот день за руль не садиться.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 9 января 2020 для Скорпионов
Сегодня берегитесь интриг и сплетен со стороны недоброжелателей. Старайтесь больше внимания уделять внешнему виду. Во второй половине дня избегайте авантюрных предложений.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 9 января 2020 для Стрельцов
Стрельцам стоит больше времени уделять семье, а не друзьям и работе. Также не стоит коллегам рассказывать о своих далеко идущих планах, ведь в будущем это может быть использовано против вас.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 9 января 2020 для Козерогов
Сегодня Козерогам придется доказывать свою правоту. Однако ссориться с окружающими не стоит. Попытайтесь спокойно объяснить свою позицию и избежать негатива.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 9 января 2020 для Водолеев
Водолеев сегодня ждет спокойный день. По возможности, выберитесь хотя бы на часок на свежий воздух и прогуляйтесь по зимнему парку.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 января 2020 для Рыб
Сегодня Рыбам рекомендовано продолжать работу над начатыми делами. Весь день вы будете в приподнятом настроении и полны добрых намерений.
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