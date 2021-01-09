Гороскоп на сегодня, 9 января 2020 года, прогнозирует Ракам встречу с друзьями. Девам день принесет хорошую весть. Читайте гороскоп на 9 января 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта– 20 апреля)

Гороскоп на 9 січня 2020 для Овнов

В первой половине дня Овнов будут ожидать трудности во время перемещения. Не стоит никуда спешить и принимать необдуманные решения. Вечером проведите время в кругу семьи.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 января 2020 для Тельцов

Сегодня Тельцам не стоит переживать о своей внешности и обращать внимание на мелкие недостатки. Свободное время посвятите тому, что приносит вам наибольшее удовольствие.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 января 2020 для Близнецов

В первой половине дня могут возникнуть разногласия с любимым человеком. Постарайтесь сделать все для того, чтобы семейные проблемы не нарушили ваших планов. Не портите себе настроение поддавшись гневу и агрессивному поведению.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 января 2020 для Раков

Раков в этот день ждет встреча с друзьями, с которыми вы долгий период находились в ссоре. Сегодня Вы наконец встретитесь и все станет на свои места, как и прежде.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 января 2020 для Львов

Сегодня Львов могут озадачить семейные проблемы, старайтесь не паниковать. Лучше сосредоточьтесь на выполнении поставленных задач.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 января 2020 для Дев

День будет спокойным и принесет хорошую весть. Чтобы получить нужный результат, вам придется пойти на встречу со своим оппонентом. Используйте в этот день все возможности, чтобы приумножить свой капитал.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 января 2020 для Весов

Весам стоит завершить в этот день начатые дела. Свободное время посвятите встречам с друзьями и родственниками. Астрологи советуют в этот день за руль не садиться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 января 2020 для Скорпионов

Сегодня берегитесь интриг и сплетен со стороны недоброжелателей. Старайтесь больше внимания уделять внешнему виду. Во второй половине дня избегайте авантюрных предложений.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 января 2020 для Стрельцов

Стрельцам стоит больше времени уделять семье, а не друзьям и работе. Также не стоит коллегам рассказывать о своих далеко идущих планах, ведь в будущем это может быть использовано против вас.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 января 2020 для Козерогов

Сегодня Козерогам придется доказывать свою правоту. Однако ссориться с окружающими не стоит. Попытайтесь спокойно объяснить свою позицию и избежать негатива.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 января 2020 для Водолеев

Водолеев сегодня ждет спокойный день. По возможности, выберитесь хотя бы на часок на свежий воздух и прогуляйтесь по зимнему парку.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 января 2020 для Рыб

Сегодня Рыбам рекомендовано продолжать работу над начатыми делами. Весь день вы будете в приподнятом настроении и полны добрых намерений.