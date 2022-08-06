Чимало знаків Зодіаку в цей день відчують занепад сил та енергії, інформує 24 канал.

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Гороскоп на 6 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 6 серпня 2022 для Овнів

На Овнів сьогодні чекають чимало сюрпризів, на які ви навіть не розраховували. Ваш близький родич здивує вас своїм вчинком.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 6 серпня 2022 для Тельців

Тельцям треба добре подумати перш ніж приймати серйозні рішення у фінансовій сфері. Будьте обережними, особливо на дорозі. Добре слідкуйте за дорожніми знаками.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 6 серпня 2022 для Близнюків

Сьогодні Близнюки образять свою близьку подругу. Ви зумисне захочете сказати їй слова, які стануть неприємними навіть вам. Нічого доброго після цієї розмови не очікуйте. Між вами буде панувати напружена атмосфера.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 6 серпня 2022 для Раків

День вдалий для генерального прибирання. Наведіть порядок в оселі, розберіть одяг та відсортуйте непотрібне.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 6 серпня 2022 для Левів

Левам сьогодні треба відмовитися від дрібних справ та зайнятися важливими завданнями. Якщо відчуваєте, що не встигаєте – не бійтеся попросити допомоги в рідних.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 6 серпня 2022 для Дів

Астрологи просять Дів не вестися на авантюри. Вас зумисне можуть провокувати на дії, про які ви згодом пожалієте. Особливо уважно ставтеся до дзвінків, аби не натрапити на шахрая.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 6 серпня 2022 для Терезів

Терези сьогодні будуть перебувати в поганому настрої. У сім'ї назріє конфлікт з рідними, а на додачу вам ще доведеться доробляти робочий проєкт у вихідний.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 6 серпня 2022 для Скорпіонів

Астрологи радять Скорпіонам подалі відкинути негативні думки та почати мислити позитивніше. Від вашого настрою залежить, як ви проведете цей день.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 6 серпня 2022 для Стрільців

Стрільці сьогодні будуть дуже заклопотані, але все одно нічого не встигатимуть. Астрологи радять вам абстрагуватися від навколишньої ситуації та приділити час лише найважливішим завданням.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 6 серпня 2022 для Козерогів

Козероги увесь день будуть переобтяжені думками щодо свого матеріального стану. Через війну ваша зарплатня зменшилась, тож вам зараз важко зводити кінці з кінцями.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 6 серпня 2022 для Водоліїв

Водолії попри вихідний день будуть працювати нон-стоп. Роботи у вас за увесь тиждень зібралося чимало, тож будьте готові, що ви увесь день проведете за комп'ютером та робочими документами.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 6 серпня 2022 для Риб

Сьогодні все може вийти з-під вашого контролю. Раптом ви відчуєте, як ваша кохана половинка від вас відвертається, а друзі й взагалі за вас забули.