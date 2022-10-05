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Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 5 жовтня 2022 для Овнів
Овнам у першій половині дня треба бути дуже обережними. Ви можете вляпалися в авантюру, яка не принесе вам нічого доброго, окрім страждань.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 5 жовтня 2022 для Тельців
На Тельців сьогодні чекає скрутна ситуація. Увесь день ви будете перебувати в апатії та депресії. На цьому тлі ви можете зробити вчинок, про який будете жаліти все своє життя.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 5 жовтня 2022 для Близнюків
День сприятливий для навчання. Почніть нарешті займатися тим, що приносить вам задоволення та радість.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 5 жовтня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 5 жовтня 2022 для Левів
На Левів чекає цікавий та насичений день. Ви зможете зробити багато справ та нарешті відпустите те, що ніяк не давало вам спокою.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 5 жовтня 2022 для Дів
Дівам треба прислухатися в цей день до своєї інтуїції. Астрологи кажуть, що день вдалий для побудови планів – великих та маленьких.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 5 жовтня 2022 для Терезів
Емоційний фон Терезів буде дуже нестабільним. Вас образить людина, з якою у вас колись були дуже хороші стосунки. Це може завести вас у глухий кут.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 5 жовтня 2022 для Скорпіонів
Скорпіони сьогодні приймуть важливе рішення щодо свого майбутнього. Однак не треба стрімголов братися за всі справи водночас.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 5 жовтня 2022 для Стрільців
Сьогодні Стрільцям доведеться похвилюватися. Ви зробите річ від якої будете дуже переживати. Заспокоїти вас зможуть рідні та близькі.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 5 жовтня 2022 для Козерогів
Козероги сьогодні зможуть порозумітися з усіма людьми, з якими у них раніше були напружені стосунки. Загалом день треба присвятити робочим завданням.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 5 жовтня 2022 для Водоліїв
Водоліям треба бути в цей день дуже обережними. Знайте що і кому ви говорите, оскільки, можете допуститися великої помилки.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 5 жовтня 2022 для Риб
Справи Риб від ранку можуть піти шкереберть. Візьміть себе в руки та не дозволяйте емоціям взяти над вами верх.