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Гороскоп на 5 октября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 5 октября 2022 года для Овнов
Овнам в первой половине дня нужно быть очень аккуратными. Вы можете впасть в авантюру, которая не принесет вам ничего хорошего, кроме страданий.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 5 октября 2022 года для Тельцов
Тельцов сегодня ждет затруднительная ситуация. Весь день вы будете находиться в апатии и депрессии. На этом фоне вы можете совершить поступок, о котором будете жалеть всю свою жизнь.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 5 октября 2022 года для Близнецов
День благоприятен для обучения. Начните наконец-то заниматься тем, что доставляет вам удовольствие и радость.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 5 октября 2022 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 5 октября 2022 года для Львов
Львов ждет интересный и насыщенный день. Вы сможете сделать много дел и отпустите то, что никак не давало вам покоя.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 5 октября 2022 года для Дев.
Девам нужно прислушаться в этот день к своей интуиции. Астрологи говорят, что удачный день для построения планов – больших и маленьких.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 5 октября 2022 г. для Весов
Эмоциональный фон Весов будет очень нестабильным. Вас обидит человек, с которым у вас когда-то были очень хорошие отношения. Это может завести вас в тупик.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 5 октября 2022 года для Скорпионов
Скорпионы сегодня примут важное решение относительно своего будущего. Однако не надо сломя голову браться за все дела одновременно.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 5 октября 2022 года для Стрельцов
Сегодня Стрельцам придется поволноваться. Вы сделаете вещь, от которой будете очень переживать. Успокоить вас смогут родные и близкие.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 5 октября 2022 года для Козерогов
Козероги сегодня смогут найти общий язык со всеми людьми, с которыми у них раньше были напряженные отношения. В общем, день нужно посвятить рабочим задачам.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 5 октября 2022 года для Водолеев
Водолеям нужно быть в этот день очень аккуратными. Знайте что и кому вы говорите, поскольку, можете совершить большую ошибку.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 5 октября 2022 года для Рыб
Дела Рыб с утра могут пойти кувырком. Возьмите себя в руки и не позволяйте эмоциям одержать над вами верх.