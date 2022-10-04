Два знаки зодіаку, які сьогодні потраплять в лікарню: гороскоп на 4 жовтня

Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня 2022 року, прогнозує Левам похід в лікарню до гастроентеролога. Скорпіони відчують занедужання, тож доведеться відвідати сімейного лікаря. Що астрологи підготували іншим знакам Зодіаку 4 жовтня – читайте в матеріалі.

День вдалий для вирішення проблеми, яка довгий період не давала вам спокою, пише 24 канал.

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Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 жовтня 2022 для Овнів

Овнам треба сьогодні в першу чергу думати про себе, а тоді вже про інших. Турбуйтеся про своє тіло, душу та розум.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 жовтня 2022 для Тельців

Астрологи обіцяють Тельцям нові враження. Ви відчуєте задоволення від процесу, яким почнете займатися, а також зможете значно підвищити свою самооцінку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 жовтня 2022 для Близнюків

Астрологи просять Близнюків не планувати сьогодні занадто багато справ, оскільки фізично ви не встигнете зробити й половини.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 жовтня 2022 для Раків

Раки сьогодні зможуть повністю реалізувати свої ідеї, однак пам'ятайте, що довго засиджуватися за роботою не варто, адже вдома вас чекають ваші рідні.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 4 жовтня 2022 для Левів

Щоденний стрес Левів призведе до проблем з кишківником. Ймовірно, вам сьогодні доведеться звернутися до гастроентеролога.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 жовтня 2022 для Дів

Перестаньте приділяти увагу другорядним речам. Візьміться в першу чергу за найважливіші завдання, які ви давно мали зробити.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 жовтня 2022 для Терезів

Терезам треба поставити перед собою чіткі завдання в цей день. Постарайтеся зробити все, що ви собі заплануєте.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 жовтня 2022 для Скорпіонів

День не надто вдалий для Скорпіонів. Ви відчуєте слабкість та занедуження, тож вам доведеться записатися на прийом до сімейного лікаря.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 жовтня 2022 для Стрільців

Сьогодні Стрільцям не варто здійснювати жодних фінансових операцій. Також невдалими будуть походи в банки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 жовтня 2022 для Козерогів

На Козерогів чекають складнощі в особистому житті. Людина, яку ви щиро любите всім серцем завдасть вам великого болю.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 жовтня 2022 для Водоліїв

Водоліям не варто переживати за своє майбутнє. Знайте, що все приходить в правильний час та в потрібному місці.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 жовтня 2022 для Риб

У першій половині дня на Риб чекає успіх. Ви знайдете однодумців, які підтримають ваші ідеї. Друга половина дня вдала для вирішення проблем.