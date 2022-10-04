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Гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 4 октября 2022 года для Овнов
Овнам нужно сегодня в первую очередь думать о себе, а потом уже о других. Беспокойтесь о своем теле, душе и разуме.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 4 октября 2022 года для Тельцов
Астрологи обещают Тельцам новые впечатления. Вы ощутите удовольствие от процесса, которым начнете заниматься, а также сможете значительно повысить свою самооценку.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 4 октября 2022 года для Близнецов
Астрологи просят Близнецов не планировать сегодня слишком много дел, поскольку физически вы не успеете сделать и половину.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 4 октября 2022 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 4 октября 2022 года для Львов
Ежедневный стресс Львов приведет к проблемам с кишечником. Вероятно, вам сегодня придется обратиться к гастроэнтерологу.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 4 октября 2022 года для Дев.
Перестаньте уделять внимание второстепенным вещам. Возьмитесь в первую очередь за важнейшие задачи, которые вы давно должны были сделать.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 4 октября 2022 года для Весов
Весам нужно поставить перед собой четкие задания в этот день. Постарайтесь сделать все, что вы запланируете.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 4 октября 2022 года для Скорпионов
День не слишком хорош для Скорпионов. Вы почувствуете слабость и заболевание, так что вам придется записаться на прием к семейному врачу.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 4 октября 2022 года для Стрельцов
Сегодня Стрельцам не стоит совершать никаких финансовых операций. Также неудачными будут походы в банки.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 4 октября 2022 года для Козерогов
Козерогов ждут сложности в личной жизни. Человек, которого вы искренне любите всем сердцем, причинит вам большую боль.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 4 октября 2022 года для Водолеев
Водолеям не стоит переживать за свое будущее. Знайте, что все происходит в правильное время и в нужном месте.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 4 октября 2022 года для Рыб
В первой половине дня Рыб ждет успех. Вы найдете единомышленников, которые поддержат ваши идеи. Вторая половина дня удачна для решения проблем.