Астрологи радять в цей день переглянути свої цінності, інформує 24 канал.

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Гороскоп на 4 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 серпня 2022 для Овнів

Сконцентруйтеся на своїй роботі. Не варто розпорошуватися на кілька дрібних справ, які не є для вас надто важливими.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 серпня 2022 для Тельців

На роботі додайте трохи ентузіазму. Ви занадто монотонно виконуєте поставлені перед вами завдання.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 серпня 2022 для Близнюків

Близнюкам треба стати впевненішими в собі. Ви постійно переймаєтеся тим, чи правильно все робите і залежите від чужої думки.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 серпня 2022 для Раків

Наважтеся зробити перший крок. Не бійтеся сказати керівництву про збільшення зарплатні, або ж розповісти про свій новий проєкт.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 4 серпня 2022 для Левів

Леви сьогодні змушені будуть відкласті всі свої справи. Вам будуть важко даватися навіть найлегші завдання.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 серпня 2022 для Дів

Сьогодні Діви почують про себе негативну інформацію, яка вас дуже сильно розчарує. Постарайтеся змінити фокус на щось інше, аби не провести увесь день в депресивному стані.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 серпня 2022 для Терезів

Проєкти, над якими ви працюєте, можуть просуватися дещо повільніше. Астрологи просять не перейматися та всього лише зачекати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 серпня 2022 для Скорпіонів

Скорпіони в цей день перебуватимуть у стресі. За останній час у вашому житті накопичилося чимало проблем, які потребують негайного вирішення.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 серпня 2022 для Стрільців

Стрільцям треба зробити невеликий перепочинок, адже ви занадто багато на себе взяли. У вас є багато друзів, знань та можливостей, але ви все одно відчуваєте себе пригніченими.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 серпня 2022 для Козерогів

Енергія, яка рухала вас кілька днів поспіль, сьогодні закінчиться. Ви розчаруєтеся у своєму житті та почнете сумніватися у власних цілях.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 серпня 2022 для Водоліїв

На Водоліїв сьогодні чекає чимало професійних обов'язків. Вам доведеться відкласти всі особисті справи та присвятити час роботі.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 серпня 2022 для Риб

Риби сьогодні зрозуміють, що остаточно заплуталися у своєму житті. Вам однозначно потрібен час для того, щоб визнати свої помилки та почати все з чистого аркуша.