Читайте також Вихідні у серпні 2022: чи будуть українці відпочивати на День Незалежності
Гороскоп на 4 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 4 серпня 2022 для Овнів
Сконцентруйтеся на своїй роботі. Не варто розпорошуватися на кілька дрібних справ, які не є для вас надто важливими.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 4 серпня 2022 для Тельців
На роботі додайте трохи ентузіазму. Ви занадто монотонно виконуєте поставлені перед вами завдання.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 4 серпня 2022 для Близнюків
Близнюкам треба стати впевненішими в собі. Ви постійно переймаєтеся тим, чи правильно все робите і залежите від чужої думки.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 4 серпня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 4 серпня 2022 для Левів
Леви сьогодні змушені будуть відкласті всі свої справи. Вам будуть важко даватися навіть найлегші завдання.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 4 серпня 2022 для Дів
Сьогодні Діви почують про себе негативну інформацію, яка вас дуже сильно розчарує. Постарайтеся змінити фокус на щось інше, аби не провести увесь день в депресивному стані.
Читайте також Астрологи назвали шість знаків Зодіаку, які є найкращими батьками
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 4 серпня 2022 для Терезів
Проєкти, над якими ви працюєте, можуть просуватися дещо повільніше. Астрологи просять не перейматися та всього лише зачекати.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 4 серпня 2022 для Скорпіонів
Скорпіони в цей день перебуватимуть у стресі. За останній час у вашому житті накопичилося чимало проблем, які потребують негайного вирішення.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 4 серпня 2022 для Стрільців
Стрільцям треба зробити невеликий перепочинок, адже ви занадто багато на себе взяли. У вас є багато друзів, знань та можливостей, але ви все одно відчуваєте себе пригніченими.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 4 серпня 2022 для Козерогів
Енергія, яка рухала вас кілька днів поспіль, сьогодні закінчиться. Ви розчаруєтеся у своєму житті та почнете сумніватися у власних цілях.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 4 серпня 2022 для Водоліїв
На Водоліїв сьогодні чекає чимало професійних обов'язків. Вам доведеться відкласти всі особисті справи та присвятити час роботі.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 4 серпня 2022 для Риб
Риби сьогодні зрозуміють, що остаточно заплуталися у своєму житті. Вам однозначно потрібен час для того, щоб визнати свої помилки та почати все з чистого аркуша.