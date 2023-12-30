Однак у Тельців, Дів та Риб поганий настрій. Останні дні року не принесли очікуваного дива. Детальніше читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу.

Про кого йдеться Матимуть стосунки мрії: яким знакам зодіаку пощастить у коханні у 2024 році

Гороскоп на 30 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 30 грудня для Овнів

Завтра Новий рік. Тому Овни активно готуються до святкування з родиною. Цього року ви зробили правильний вибір, коли погодилися провести 31 грудня та 1 січня у родинному колі. Адже останнім часом сімейного затишку не вистачає.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 30 грудня для Тельців

У Тельців зовсім відсутній новорічний настрій. Тому поки ви не маєте планів на Новий рік. Однак астрологи рекомендують придумати щось цікаве, щоб день не видався таким сумним.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 30 грудня для Близнюків

У Близнюків нарешті почалась відпустка. Можливо, варто подумати над тим, щоб зробити її довшою. Адже вам потрібно більше часу на відпочинок.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 30 грудня для Раків

Раки вже в очікуванні свята та надіються, що всі плани втіляться в реальність. Однак астрологи радять не дивуватися, якщо трапиться щось не надто приємне. Тим більше, що настрій вам все одно нічого не зіпсує.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 30 грудня для Левів

Леви тільки-но переїхали у нову квартиру, тому ще не встигли все облаштувати. Постарайтеся до Нового року трошки прикрасити ваше помешкання. Адже поки там затишком та святом навіть не пахне.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 30 грудня для Дів

Діви, не засмучуйтесь, що вам довелось скасувати всі плани на Новий рік. Астрологи кажуть, що це на краще. З вами могла трапитися неприємна ситуація, яка так чи інакше зіпсувала б святкування.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 30 грудня для Терезів

Терези повністю готові зустрічати Новий 2024 рік. Представники цього знаку зодіаку вже навіть придумали, яке бажання загадають під бій курантів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 30 грудня для Скорпіонів

Скорпіонам сьогодні варто проявити уважність. Адже може трапитися неприємна ситуація, пов'язана з близькою людиною. Постарайтеся швидко розв'язати це питання, щоб не тягнути проблеми у 2024 рік.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 30 грудня для Стрільців

Стрільці досі думають над новорічним меню. Адже хочуть приготувати багато смачних страв, однак, достатньо часу для цього немає. Можливо, попросіть про допомогу. Так ви встигнете зробити більше.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 30 грудня для Козорогів

Непростий день для Козорогів. Не такою представники цього знаку зодіаку уявляли суботу напередодні Нового року. З самого ранку на голову впаде велика кількість проблем. Справлятися з ними доведеться наодинці.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 30 грудня для Водоліїв

Водоліям не вистачає турботи, любові та тепла. Зараз такий час, коли навколо панує атмосфера кохання, однак, не у вашому житті. Не давайте сумним думкам взяти верх та зіпсувати святкування Нового року.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 30 грудня для Риб

Риби перестали вірити у дива, тому й не дуже чекають Нового року. Надії на те, що найзаповітніше бажання здійсниться, не залишилось.