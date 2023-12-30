Однако у Тельцов, Дев и Рыб плохое настроение. Последние дни года не принесли ожидаемого чуда. Подробнее читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.

О ком идет речь Будут иметь отношения мечты: каким знакам зодиака повезет в любви в 2024 году

Гороскоп на 30 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 30 декабря для Овнов

Завтра Новый год. Поэтому Овны активно готовятся к празднованию с семьей. В этом году вы сделали правильный выбор, когда согласились провести 31 декабря и 1 января в кругу семьи. Ведь в последнее время семейного уюта не хватает.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 30 декабря для Тельцов

У Тельцов совсем отсутствует новогоднее настроение. Поэтому пока у вас нет планов на Новый год. Однако астрологи рекомендуют придумать что-нибудь интересное, чтобы день не выдался таким печальным.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 30 декабря для Близнецов

У Близнецов наконец-то начался отпуск. Возможно, стоит подумать над тем, чтобы сделать его длиннее. Ведь вам нужно больше времени на отдых.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 30 декабря для Раков

Раки уже в ожидании праздника и надеются, что все планы воплотятся в реальность. Однако астрологи советуют не удивляться, если случится что-нибудь не слишком приятное. Тем более что настроение вам все равно ничего не испортит.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 30 декабря для Львов

Львы только что переехали в новую квартиру, поэтому еще не успели все обустроить. Постарайтесь к Новому году немножко украсить ваше жилье. Ведь пока там уютом и праздником даже не пахнет.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 30 декабря для Дев

Девы, не огорчайтесь, что вам пришлось отменить все планы на Новый год. Астрологи говорят, что это к лучшему. С вами могла случиться неприятная ситуация, которая так или иначе испортила бы празднование.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 30 декабря для Весов

Весы полностью готовы встречать Новый 2024 год. Представители этого знака зодиака уже придумали, какое желание загадают под бой курантов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 30 декабря для Скорпионов

Скорпионам сегодня следует проявить внимательность. Ведь может случиться неприятная ситуация, связанная с близким человеком. Постарайтесь быстро решить этот вопрос, чтобы не тянуть проблему в 2024 год.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 30 декабря для Стрельцов

Стрельцы до сих пор думают над новогодним меню. Ведь хотят приготовить много вкусных блюд, однако достаточно времени для этого нет. Возможно, попросите о помощи. Так вы успеете сделать больше.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козорогов

Гороскоп на 30 декабря для Козерогов

Непростой день для Козерогов. Не такой представители этого знака зодиака представляли субботу в канун Нового года. С самого утра на голову упадет множество проблем. Справляться с ними придется наедине.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 30 декабря для Водолеев

Водолеям не хватает заботы, любви и тепла. Сейчас такое время, когда вокруг царит атмосфера любви, однако не в вашей жизни. Не давайте печальным мыслям одержать верх и испортить празднование Нового года.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для рыб

Гороскоп на 30 декабря для Рыб

Рыбы перестали верить в чудеса, поэтому и не очень ждут Нового года. Надежды на то, что самое заветное желание сбудется, не осталось.