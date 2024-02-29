У кого буде важкий день: гороскоп на 29 лютого для всіх знаків зодіаку

Сьогодні – останній день зими. І астрологи вже поспішають поділитися, яким буде кінець цієї холодної пори року для всіх знаків зодіаку.

Тельці, наприклад, вже в очікуванні весни й активно готуються зустрічати тепло, а Скорпіони починають планувати відпустку. Більше інформації читайте у щоденному гороскопі LifeStyle 24.

Сумно У дім постукає біда: 3 знаки зодіаку, яким ця весна принесе багато проблем

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 29 лютого

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 лютого для Овнів

Овни, у вас сьогодні буде один з найгірших днів у житті. Спершу посваритеся з близькою людиною, а потім отримаєте неприємну інформацію з роботи.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 лютого для Тельців

Тельці активно готуються до весни: не лише фізично, але й морально. Потрібно позбуватися комплексів та проблем, аби вже наступного місяця проявити себе на максимум та показати неймовірні результати у всіх сферах життя.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 лютого для Близнюків

Близнюки дуже втомилися. Ця зима забрала у вас всі сили та енергію. Тепер потрібно відновлювати ресурс, щоб не пробути у такому стані всю весну.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 лютого для Раків

Ракам потрібно на деякий час відійти від робочих питань та зайнятися особистим життям. Ви зовсім забули про себе, а це до добра не приведе.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 лютого для Левів

Зараз у романтичних стосунках Левів панує повне непорозуміння. Вам є що сказати одне одному, однак поки ніхто не наважується на важливу розмову.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 лютого для Дів

У Дів зараз дуже завантажений графік. І представникам цього знаку зодіаку подобається така рутина, адже вона відганяє негативні думки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 лютого для Терезів

Терезам сьогодні трохи потріпають нерви. Буде важко себе стримати, однак астрологи радять контролювати емоції. Ви зможете гідно вийти з цієї ситуації й не завдати собі ще більше клопотів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 лютого для Скорпіонів

Скорпіони вже думають, куди відправитися з друзями навесні. Потрібно підготуватися до поїздки заздалегідь, щоб уникнути форс-мажорів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 лютого для Стрільців

Стрільці закохалися по вуха. Тепер ви хочете проводити з людиною весь час. Однак астрологи застерігають – не потрібно пірнати у стосунки з головою.

Козоріг (22 грудня – 22 січня)

Гороскоп на 29 лютого для Козорогів

Козороги у чудовій фізичній формі. Вам нарешті подобається своє тіло. Однак не потрібно розслаблятися, щоб не повернутися до старих поганих звичок.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 лютого для Водоліїв

Водоліям майже вдалося досягнути своєї цілі, однак в останній момент щось пішло не так. Тепер ви дуже засмучені через недавню ситуацію. Однак астрологи кажуть, що невдачі – це про досвід, який робить нас сильнішими.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 лютого для Риб

Риби сьогодні зможуть насолодитися часом з рідними. Такі зустрічі останніми роками стали справжньою рідкістю. Тому запам'ятайте цей момент.