Тельці, наприклад, вже в очікуванні весни й активно готуються зустрічати тепло, а Скорпіони починають планувати відпустку. Більше інформації читайте у щоденному гороскопі LifeStyle 24.
Сумно У дім постукає біда: 3 знаки зодіаку, яким ця весна принесе багато проблем
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 29 лютого
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 29 лютого для Овнів
Овни, у вас сьогодні буде один з найгірших днів у житті. Спершу посваритеся з близькою людиною, а потім отримаєте неприємну інформацію з роботи.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 29 лютого для Тельців
Тельці активно готуються до весни: не лише фізично, але й морально. Потрібно позбуватися комплексів та проблем, аби вже наступного місяця проявити себе на максимум та показати неймовірні результати у всіх сферах життя.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 29 лютого для Близнюків
Близнюки дуже втомилися. Ця зима забрала у вас всі сили та енергію. Тепер потрібно відновлювати ресурс, щоб не пробути у такому стані всю весну.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 29 лютого для Раків
Ракам потрібно на деякий час відійти від робочих питань та зайнятися особистим життям. Ви зовсім забули про себе, а це до добра не приведе.
Лев (21 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 29 лютого для Левів
Зараз у романтичних стосунках Левів панує повне непорозуміння. Вам є що сказати одне одному, однак поки ніхто не наважується на важливу розмову.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 29 лютого для Дів
У Дів зараз дуже завантажений графік. І представникам цього знаку зодіаку подобається така рутина, адже вона відганяє негативні думки.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 29 лютого для Терезів
Терезам сьогодні трохи потріпають нерви. Буде важко себе стримати, однак астрологи радять контролювати емоції. Ви зможете гідно вийти з цієї ситуації й не завдати собі ще більше клопотів.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 29 лютого для Скорпіонів
Скорпіони вже думають, куди відправитися з друзями навесні. Потрібно підготуватися до поїздки заздалегідь, щоб уникнути форс-мажорів.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 29 лютого для Стрільців
Стрільці закохалися по вуха. Тепер ви хочете проводити з людиною весь час. Однак астрологи застерігають – не потрібно пірнати у стосунки з головою.
Козоріг (22 грудня – 22 січня)
Гороскоп на 29 лютого для Козорогів
Козороги у чудовій фізичній формі. Вам нарешті подобається своє тіло. Однак не потрібно розслаблятися, щоб не повернутися до старих поганих звичок.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 29 лютого для Водоліїв
Водоліям майже вдалося досягнути своєї цілі, однак в останній момент щось пішло не так. Тепер ви дуже засмучені через недавню ситуацію. Однак астрологи кажуть, що невдачі – це про досвід, який робить нас сильнішими.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 29 лютого для Риб
Риби сьогодні зможуть насолодитися часом з рідними. Такі зустрічі останніми роками стали справжньою рідкістю. Тому запам'ятайте цей момент.