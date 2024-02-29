Тельцы, например, уже в ожидании весны и активно готовятся встречать тепло, а Скорпионы начинают планировать отпуск. Больше информации читайте в ежедневном гороскопе LifeStyle 24.
Грустно В дом постучится беда: 3 знака зодиака, которым эта весна принесет много проблем
Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 февраля
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 февраля для Овнов
Овны, у вас сегодня будет один из худших дней в жизни. Сперва поссоритесь с близким человеком, а потом получите неприятную информацию с работы.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 февраля для Тельцов
Тельцы активно готовятся к весне: не только физически, но и морально. Нужно избавляться от комплексов и проблем, чтобы уже в следующем месяце проявить себя на максимум и показать невероятные результаты во всех сферах жизни.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 29 февраля для Близнецов
Близнецы очень устали. Эта зима забрала у вас все силы и энергию. Теперь нужно восстанавливать ресурс, чтобы не пробыть в таком состоянии всю весну.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 февраля для Раков
Ракам нужно на некоторое время отойти от рабочих вопросов и заняться личной жизнью. Вы совсем забыли о себе, а это к добру не приведет.
Лев (21 июля – 23 августа)
Гороскоп на 29 февраля для Львов
Сейчас в романтических отношениях Львов царит полное недопонимание. Вам есть что сказать друг другу, однако пока никто не решается на важный разговор.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 29 февраля для Дев
У Дев сейчас очень загруженный график. И представителям этого знака зодиака нравится такая рутина, ведь она отгоняет негативные мысли.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 29 февраля для Весов
Весам сегодня немного потрепают нервы. Будет трудно себя сдержать, однако астрологи советуют контролировать эмоции. Вы сможете достойно выйти из этой ситуации и не доставить себе еще больше хлопот.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 февраля для Скорпионов
Скорпионы уже думают, куда отправиться с друзьями весной. Нужно подготовиться к поездке заранее, чтобы избежать форс-мажоров.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 29 февраля для Стрельцов
Стрельцы влюбились по уши. Теперь вы хотите проводить с человеком все время. Однако астрологи предостерегают – не нужно нырять в отношения с головой.
Козерог (22 декабря – 22 января)
Гороскоп на 29 февраля для Козерогов
Козероги в прекрасной физической форме. Вам наконец нравится свое тело. Однако не нужно расслабляться, чтобы не вернуться к старым плохим привычкам.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 февраля для Водолеев
Водолеям почти удалось достичь своей цели, однако в последний момент что-то пошло не так. Теперь вы очень расстроены из-за недавней ситуации. Однако астрологи говорят, что неудачи – это об опыте, который делает нас сильнее.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 февраля для Рыб
Рыбы сегодня смогут насладиться временем с родными. Такие встречи в последние годы стали настоящей редкостью. Поэтому запомните этот момент.