Тельцы, например, уже в ожидании весны и активно готовятся встречать тепло, а Скорпионы начинают планировать отпуск. Больше информации читайте в ежедневном гороскопе LifeStyle 24.

Грустно В дом постучится беда: 3 знака зодиака, которым эта весна принесет много проблем

Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 февраля

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 февраля для Овнов

Овны, у вас сегодня будет один из худших дней в жизни. Сперва поссоритесь с близким человеком, а потом получите неприятную информацию с работы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 февраля для Тельцов

Тельцы активно готовятся к весне: не только физически, но и морально. Нужно избавляться от комплексов и проблем, чтобы уже в следующем месяце проявить себя на максимум и показать невероятные результаты во всех сферах жизни.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 февраля для Близнецов

Близнецы очень устали. Эта зима забрала у вас все силы и энергию. Теперь нужно восстанавливать ресурс, чтобы не пробыть в таком состоянии всю весну.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 февраля для Раков

Ракам нужно на некоторое время отойти от рабочих вопросов и заняться личной жизнью. Вы совсем забыли о себе, а это к добру не приведет.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 февраля для Львов

Сейчас в романтических отношениях Львов царит полное недопонимание. Вам есть что сказать друг другу, однако пока никто не решается на важный разговор.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 февраля для Дев

У Дев сейчас очень загруженный график. И представителям этого знака зодиака нравится такая рутина, ведь она отгоняет негативные мысли.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 февраля для Весов

Весам сегодня немного потрепают нервы. Будет трудно себя сдержать, однако астрологи советуют контролировать эмоции. Вы сможете достойно выйти из этой ситуации и не доставить себе еще больше хлопот.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 февраля для Скорпионов

Скорпионы уже думают, куда отправиться с друзьями весной. Нужно подготовиться к поездке заранее, чтобы избежать форс-мажоров.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 февраля для Стрельцов

Стрельцы влюбились по уши. Теперь вы хотите проводить с человеком все время. Однако астрологи предостерегают – не нужно нырять в отношения с головой.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп на 29 февраля для Козерогов

Козероги в прекрасной физической форме. Вам наконец нравится свое тело. Однако не нужно расслабляться, чтобы не вернуться к старым плохим привычкам.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 февраля для Водолеев

Водолеям почти удалось достичь своей цели, однако в последний момент что-то пошло не так. Теперь вы очень расстроены из-за недавней ситуации. Однако астрологи говорят, что неудачи – это об опыте, который делает нас сильнее.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 февраля для Рыб

Рыбы сегодня смогут насладиться временем с родными. Такие встречи в последние годы стали настоящей редкостью. Поэтому запомните этот момент.