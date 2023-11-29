Левам радять наважитися на ризики: гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку

Астрологи кажуть, що 29 листопада на одного зі знаків зодіаку чекають кардинальні зміни у житті. Варто приготуватися до сюрпризів.

Однак, не для всіх середа буде радісною. Наприклад, Стрільцям доведеться прийняти непрості рішення, які стосуються їхнього особистого життя. Детальніше читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу.

Хто це Точно не Лев: які знаки зодіаку – найсамотніші

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 листопада для Овнів

Середа – маленька п'ятниця. Тож астрологи рекомендують Овнам сьогодні відпочити. Однак, не перестарайтесь. Адже наступного дня вас чекає багато роботи.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 листопада для Тельців

Тельцям необхідно сконцентруватися на своїх цілях. Адже останнім часом вас постійно відвертають від важливого. Абстрагуйтеся від інших людей на деякий час.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 листопада для Близнюків

Астрологи наполягають на тому, щоб Близнюки менше думали про роботу. Вас більше нічого не турбує, окрім неї. Однак, згадайте, що у житті є й інші важливі речі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 листопада для Раків

Раки сьогодні зможуть подолати свій найбільший страх. Ви довго опиратиметесь, але підтримка друзів допоможе зважитися на такий відчайдушний крок.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 листопада для Левів

Леви, останнім часом ви довго приймаєте всі рішення. Будьте більш спонтанними, ризикуйте. У ваше життя потрібно впустити трохи адреналіну.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 листопада для Дів

Дівам варто поберегти своє ментальне здоров'я та на декілька днів змінити місце перебування. Можете поїхати до друзів в інше місто або відправитись у подорож наодинці.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 листопада для Терезів

Прийшов час спробувати себе у новій професії. З кожним днем цікавість до вашої роботи пропадає. Тож, Терези, починайте пошуки. Постарайтеся до кінця року знайти справу, яка приноситиме вам задоволення.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 листопада для Скорпіонів

У Скорпіонів сьогодні буде вдалий день. Ніщо та ніхто не зможе зіпсувати вам настрій. Подумайте, чим би цікавим зайнятися цієї середи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 листопада для Стрільців

Стрільцям ніяк не вдається налагодити свої романтичні стосунки. Сьогодні варто подумати нам тим, чого ви насправді хочете, та яким бачите майбутнє.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 листопада для Козорогів

Сьогодні Козорогам згодиться їхня впертість. Не дайте іншим людям переконати себе, інакше можете прийняти хибне рішення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 листопада для Водоліїв

Астрологи кажуть, що сьогодні Водолії зможуть кардинально змінити своє життя. Деякі новини стануть дуже неочікуваними для вас.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 листопада для Риб

Риби, зовсім скоро ви отримаєте відповіді на всі питання, які турбують. Наберіться ще трошки терпіння.