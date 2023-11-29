Однако не для всех среда будет радостной. Например, Стрельцам придется принять непростые решения, касающиеся их личной жизни. Подробнее читайте в ежедневном гороскопе 24 Канала.

Кто это Точно не Лев: какие знаки зодиака – одинокие

Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 ноября

Гороскоп на 29 ноября для Овнов

Среда – маленькая пятница. Астрологи рекомендуют Овнам сегодня отдохнуть. Однако, не переусердствуйте. Ведь на следующий день вам предстоит много работы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 29 ноября для Тельцов

Тельцам необходимо сконцентрироваться на своих целях. Ведь в последнее время вас постоянно отвлекают от важного. Абстрагируйтесь от других людей на время.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов на ноябрь

Гороскоп на 29 ноября для Близнецов

Астрологи настаивают на том, чтобы Близнецы меньше думали о работе. Вас больше ничего не беспокоит, кроме нее. Однако вспомните, что в жизни есть и другие важные вещи.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 29 ноября для Раков

Раки сегодня смогут преодолеть свой самый большой страх. Вы долго будете противиться, но поддержка друзей поможет решиться на такой отчаянный шаг.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 ноября для Львова

Гороскоп на 29 ноября для Львов

Львы, в последнее время вы долго принимаете все решения. Будьте спонтаннее, рискуйте. В вашу жизнь нужно впустить немного адреналина.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 ноября для Дев.

Гороскоп на 29 ноября для Дев

Девам следует поберечь свое ментальное здоровье и на несколько дней сменить местонахождение. Можете поехать к друзьям в другой город или отправиться в путешествие наедине.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 ноября для Весов

Гороскоп на 29 ноября для Весов

Настало время попробовать себя в новой профессии. С каждым днем интерес к вашей работе пропадает. Поэтому, Весы, начинайте поиски. Постарайтесь до конца года найти дело, которое будет доставлять вам удовольствие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 29 ноября для Скорпионов

У Скорпионов сегодня будет хороший день. Ничто и никто не сможет испортить вам настроение. Подумайте, чем бы интересным заняться в эту среду.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 29 ноября для Стрельцов

Стрельцам никак не удается наладить свои романтические отношения. Сегодня стоит подумать нам тем, чего вы действительно хотите, и каким видите будущее.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 ноября для Козорогов

Гороскоп на 29 ноября для Козерогов

Сегодня Козерогам пригодится их упрямство. Не дайте другим людям убедить себя, иначе можете принять ошибочное решение.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 ноября для Водолеев

Гороскоп на 29 ноября для Водолеев

Астрологи говорят, что сегодня Водолеи смогут кардинально изменить свою жизнь. Некоторые новости станут очень неожиданными для вас.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для рыб

Гороскоп на 29 ноября для Рыб

Рыбы, совсем скоро вы получите ответы на все беспокоящие вопросы. Наберитесь еще немного терпения.