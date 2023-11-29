Однак, не для всіх середа буде радісною. Наприклад, Стрільцям доведеться прийняти непрості рішення, які стосуються їхнього особистого життя. Детальніше читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу.

Хто це Точно не Лев: які знаки зодіаку – найсамотніші

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 листопада

Гороскоп на 29 листопада для Овнів

Середа – маленька п'ятниця. Тож астрологи рекомендують Овнам сьогодні відпочити. Однак, не перестарайтесь. Адже наступного дня вас чекає багато роботи.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп для Тельців

Гороскоп на 29 листопада для Тельців

Тельцям необхідно сконцентруватися на своїх цілях. Адже останнім часом вас постійно відвертають від важливого. Абстрагуйтеся від інших людей на деякий час.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп для Близнюків на листопад

Гороскоп на 29 листопада для Близнюків

Астрологи наполягають на тому, щоб Близнюки менше думали про роботу. Вас більше нічого не турбує, окрім неї. Однак, згадайте, що у житті є й інші важливі речі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп для Раків

Гороскоп на 29 листопада для Раків

Раки сьогодні зможуть подолати свій найбільший страх. Ви довго опиратиметесь, але підтримка друзів допоможе зважитися на такий відчайдушний крок.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 листопада для Левів

Гороскоп на 29 листопада для Левів

Леви, останнім часом ви довго приймаєте всі рішення. Будьте більш спонтанними, ризикуйте. У ваше життя потрібно впустити трохи адреналіну.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 листопада для Дів

Гороскоп на 29 листопада для Дів

Дівам варто поберегти своє ментальне здоров'я та на декілька днів змінити місце перебування. Можете поїхати до друзів в інше місто або відправитись у подорож наодинці.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 листопада для Терезів

Гороскоп на 29 листопада для Терезів

Прийшов час спробувати себе у новій професії. З кожним днем цікавість до вашої роботи пропадає. Тож, Терези, починайте пошуки. Постарайтеся до кінця року знайти справу, яка приноситиме вам задоволення.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп на 29 листопада для Скорпіонів

У Скорпіонів сьогодні буде вдалий день. Ніщо та ніхто не зможе зіпсувати вам настрій. Подумайте, чим би цікавим зайнятися цієї середи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп для Стрільців

Гороскоп на 29 листопада для Стрільців

Стрільцям ніяк не вдається налагодити свої романтичні стосунки. Сьогодні варто подумати нам тим, чого ви насправді хочете, та яким бачите майбутнє.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 листопада для Козорогів

Гороскоп на 29 листопада для Козорогів

Сьогодні Козорогам згодиться їхня впертість. Не дайте іншим людям переконати себе, інакше можете прийняти хибне рішення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 листопада для Водоліїв

Гороскоп на 29 листопада для Водоліїв

Астрологи кажуть, що сьогодні Водолії зможуть кардинально змінити своє життя. Деякі новини стануть дуже неочікуваними для вас.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп для Риб

Гороскоп на 29 листопада для Риб

Риби, зовсім скоро ви отримаєте відповіді на всі питання, які турбують. Наберіться ще трошки терпіння.