Однак, не для всіх середа буде радісною. Наприклад, Стрільцям доведеться прийняти непрості рішення, які стосуються їхнього особистого життя. Детальніше читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу.
Хто це Точно не Лев: які знаки зодіаку – найсамотніші
Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 29 листопада для Овнів
Середа – маленька п'ятниця. Тож астрологи рекомендують Овнам сьогодні відпочити. Однак, не перестарайтесь. Адже наступного дня вас чекає багато роботи.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 29 листопада для Тельців
Тельцям необхідно сконцентруватися на своїх цілях. Адже останнім часом вас постійно відвертають від важливого. Абстрагуйтеся від інших людей на деякий час.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 29 листопада для Близнюків
Астрологи наполягають на тому, щоб Близнюки менше думали про роботу. Вас більше нічого не турбує, окрім неї. Однак, згадайте, що у житті є й інші важливі речі.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 29 листопада для Раків
Раки сьогодні зможуть подолати свій найбільший страх. Ви довго опиратиметесь, але підтримка друзів допоможе зважитися на такий відчайдушний крок.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 29 листопада для Левів
Леви, останнім часом ви довго приймаєте всі рішення. Будьте більш спонтанними, ризикуйте. У ваше життя потрібно впустити трохи адреналіну.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 29 листопада для Дів
Дівам варто поберегти своє ментальне здоров'я та на декілька днів змінити місце перебування. Можете поїхати до друзів в інше місто або відправитись у подорож наодинці.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 29 листопада для Терезів
Прийшов час спробувати себе у новій професії. З кожним днем цікавість до вашої роботи пропадає. Тож, Терези, починайте пошуки. Постарайтеся до кінця року знайти справу, яка приноситиме вам задоволення.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 29 листопада для Скорпіонів
У Скорпіонів сьогодні буде вдалий день. Ніщо та ніхто не зможе зіпсувати вам настрій. Подумайте, чим би цікавим зайнятися цієї середи.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 29 листопада для Стрільців
Стрільцям ніяк не вдається налагодити свої романтичні стосунки. Сьогодні варто подумати нам тим, чого ви насправді хочете, та яким бачите майбутнє.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 29 листопада для Козорогів
Сьогодні Козорогам згодиться їхня впертість. Не дайте іншим людям переконати себе, інакше можете прийняти хибне рішення.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 29 листопада для Водоліїв
Астрологи кажуть, що сьогодні Водолії зможуть кардинально змінити своє життя. Деякі новини стануть дуже неочікуваними для вас.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 29 листопада для Риб
Риби, зовсім скоро ви отримаєте відповіді на всі питання, які турбують. Наберіться ще трошки терпіння.