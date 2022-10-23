Гороскоп на 23 жовтня: які знаки Зодіаку отримають підтримку у вищих сил

Гороскоп на сьогодні, 23 жовтня 2022 року, прогнозує Овнам підтримку вищих сил. Завдяки інтуїції Раки викриють брехню. Що астрологи підготували іншим знакам Зодіаку 23 жовтня – читайте в матеріалі.

День вдалий для планування нового тижня та й загалом можна навіть запланувати справи до кінця року, пише 24 канал.

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Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Овнів

Овнам сьогодні буде не просто. Ваша кохана половинка захоче відновити стосунки, втім навіть, як би цього не хотіли ви, не слід повертати людину в сім'ю, оскільки вона не зміниться. До правильних дій вас приведуть вищі сили.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Тельців

Будьте в цей день уважними щодо свого оточення. Хтось із близьких друзів захоче підвести вас. Не варто розповідати цим людям всі свої секрети.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Близнюків

Близнюкам треба в цей день зібратися з силами та прийняти важливе рішення. Це може суттєво змінити ваше життя в кращу сторону.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Раків

На Раків чекає зустріч з колишньою коханою людиною, яка спробує вас обманути. Вищі сили дадуть вам інтуїцію та завдяки кільком маніпулятивним моментам ви зможете викрити брехню.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Левів

Левам треба задуматися над своїми фінансами. Астрологи радять відкладати собі гроші, які згодом вам неабияк знадобляться.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Дів

День вдалий для зустрічі з людиною, яку ви давно не бачили. Це може бути класний керівник чи куратор. Тепла розмова подарує вам незабутні відчуття.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Терезів

Терезам не варто розпочинати нові знайомства. Краще зосередьте всю увагу на собі. Доля зведе вас з коханою людиною у найвідповідніший момент.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Скорпіонів

Скорпіонам сьогодні треба прислухатися до порад друзів. Вони підкажуть вам, як правильно треба діяти в тій чи іншій ситуації.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Стрільців

Стрільцям попри вихідний день варто все одно присвятити час роботі. Не обов'язково занурюватися у проєкти, складіть хоча б план на новий тиждень, який вам дуже допоможе.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Козерогів

Козерогам варто сьогодні бути зосередженими над всім за що ви візьметеся. Ваша розсіяність не приведе ні до чого хорошого.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Водоліїв

На Водоліїв чекає один з найщасливіших та найсприятливіших днів. Можете розпочинати реалізацію своїх заповітних планів.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Риб

Сьогодні треба не думати, а діяти. Йдіть вперед та більше не оглядайтеся назад. Минуле вже минуло, вам слід думати лише про теперішнє і майбутнє.