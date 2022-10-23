День удачен для планирования новой недели и вообще можно даже запланировать дела до конца года, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 октября 2022 года для Овнов

Овнам сегодня будет не просто. Ваша любимая половинка захочет восстановить отношения, впрочем даже, как бы этого ни хотели вы, не следует возвращать человека в семью, поскольку он не изменится. К правильным действиям вас приведут более высокие силы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 октября 2022 года для Тельцов

Будьте в этот день внимательны относительно своего окружения. Кто-то из близких друзей захочет вас подвести. Не следует рассказывать этим людям все свои секреты.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 октября 2022 года для Близнецов

Близнецам нужно в этот день собраться с силами и принять важное решение. Это может существенно изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 октября 2022 года для Раков

Раков ждет встреча с бывшим любимым человеком, который попытается вас обмануть. Высшие силы дадут вам интуицию и благодаря нескольким манипулятивным моментам вы сможете разоблачить ложь.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 октября 2022 года для Львов

Львам нужно задуматься над своими финансами. Астрологи советуют откладывать себе деньги, которые впоследствии вам очень пригодятся.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 октября 2022 года для Дев.

День удачен для встречи с человеком, которого вы давно не видели. Это может быть классный руководитель или куратор. Теплый разговор подарит вам незабываемые ощущения.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 октября 2022 года для Весов

Весам не следует начинать новые знакомства. Лучше сосредоточьте все внимание на себе. Судьба сведет вас с любимым человеком в самый подходящий момент.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 октября 2022 года для Скорпионов

Скорпионам сегодня нужно прислушаться к советам друзей. Они подскажут вам, как правильно нужно поступать в той или иной ситуации.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 октября 2022 года для Стрельцов

Стрельцам, несмотря на выходной день, стоит все равно посвятить время работе. Не обязательно погружаться в проекты, составьте хотя бы план на новую неделю, которая вам очень поможет.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 октября 2022 года для Козерогов

Козерогам стоит сегодня быть сосредоточенными над всем, за что вы возьметесь. Ваша рассеянность не приведет ни к чему хорошему.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 октября 2022 года для Водолеев

Водолеев ждет один из самых счастливых и благоприятных дней. Вы можете начинать реализацию своих заветных планов.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 октября 2022 года для Рыб

Сегодня нужно не думать, а действовать. Идите вперед и не оглядывайтесь назад. Прошлое уже прошло, вам следует думать только о настоящем и будущем.