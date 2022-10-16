Кажется, что у мужчины и женщины, которые развелись, уже больше нет шансов на восстановление отношений, но это далеко не так, пишет 24 канал. Люди, которые действительно любят друг друга, могут после паузы или развода еще больше полюбить друг друга и начать все заново еще с большей страстью.

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Скорпионы

Отношения Скорпионов с любимым завершились довольно бурно и тяжело, поэтому женщины захотят сделать все, чтобы вернуть мужчину снова. Женщины вспомнят все хорошее, что для них сделали и приложат усилия, чтобы доказать любимой половинке подлинность своих чувств.

Козероги

Козероги поймут, что совершили большую ошибку, расставшись с любимым человеком и захотят вернуть все обратно. Астролог говорит, что у этой пары все действительно может наладиться и чувства будут только усиливаться. Кроме того, вы почувствуете в отношениях новую волну страсти, которая только улучшит вашу жизнь и придаст новые краски.

Рыбы

Рыбы захотят вернуться в комфортную и удобную жизнь. Однако астролог говорит, что такой возврат будет ошибкой. У вас некоторое время все будет прекрасно, но со временем вы все равно начнете концентрировать свое внимание на прошлых образах. Ваш партнер изменит свое отношение к вам только на начальном периоде возобновления отношений, дальше будет все то же. Поэтому хорошо подумайте, действительно ли вы хотите войти дважды в одну и ту же реку.