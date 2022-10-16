Здається, що в чоловіка та жінки, які розлучилися, вже більше немає шансів на відновлення стосунків, але це далеко не так, пише 24 канал. Люди, які дійсно щиро люблять одне одного, можуть після певної паузи чи розлучення ще більше покохати одне одного та розпочати все заново ще з більшою пристрастю.

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Скорпіони

Стосунки Скорпіонів з коханим завершилися досить бурхливо та важко, тому жінки захочуть зробити все, щоб повернути чоловіка знову. Жінки згадають все хороше, що для них зробили та докладуть зусиль, щоб довести коханій половинці справжність своїх почуттів.

Козероги

Козероги зрозуміють, що зробили велику помилку розлучившись з коханою людиною та захочуть повернути все назад. Астролог каже, що в цієї пари все дійсно може налагодитися і почуття будуть лише посилюватися. Окрім того, ви відчуєте у стосунках нову хвилю пристрасті, яка лише покращить ваше життя та додасть нових барв.

Риби

Риби захочуть повернутися у комфортне та зручне життя. Однак астролог каже, що таке повернення буде помилкою. У вас деякий час все буде прекрасно, але згодом ви все одно почнете концентрувати свою увагу на минулих образах. Ваш партнер змінить своє ставлення до вас лише на початковому періоді відновлення стосунків, далі буде все те саме. Тому добре подумайте, чи дійсно ви хочете увійти двічі в одну й ту ж річку.