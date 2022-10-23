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Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Овнів
Овнам сьогодні буде не просто. Ваша кохана половинка захоче відновити стосунки, втім навіть, як би цього не хотіли ви, не слід повертати людину в сім'ю, оскільки вона не зміниться. До правильних дій вас приведуть вищі сили.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Тельців
Будьте в цей день уважними щодо свого оточення. Хтось із близьких друзів захоче підвести вас. Не варто розповідати цим людям всі свої секрети.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Близнюків
Близнюкам треба в цей день зібратися з силами та прийняти важливе рішення. Це може суттєво змінити ваше життя в кращу сторону.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Левів
Левам треба задуматися над своїми фінансами. Астрологи радять відкладати собі гроші, які згодом вам неабияк знадобляться.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Дів
День вдалий для зустрічі з людиною, яку ви давно не бачили. Це може бути класний керівник чи куратор. Тепла розмова подарує вам незабутні відчуття.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Терезів
Терезам не варто розпочинати нові знайомства. Краще зосередьте всю увагу на собі. Доля зведе вас з коханою людиною у найвідповідніший момент.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Скорпіонів
Скорпіонам сьогодні треба прислухатися до порад друзів. Вони підкажуть вам, як правильно треба діяти в тій чи іншій ситуації.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Стрільців
Стрільцям попри вихідний день варто все одно присвятити час роботі. Не обов'язково занурюватися у проєкти, складіть хоча б план на новий тиждень, який вам дуже допоможе.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Козерогів
Козерогам варто сьогодні бути зосередженими над всім за що ви візьметеся. Ваша розсіяність не приведе ні до чого хорошого.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Водоліїв
На Водоліїв чекає один з найщасливіших та найсприятливіших днів. Можете розпочинати реалізацію своїх заповітних планів.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 23 жовтня 2022 для Риб
Сьогодні треба не думати, а діяти. Йдіть вперед та більше не оглядайтеся назад. Минуле вже минуло, вам слід думати лише про теперішнє і майбутнє.