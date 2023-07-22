Дзеркальна дата 23 липня 2023: хто у цей день зустріне своє кохання

Дзеркальна дата – ідеальний день для загадування бажань, а ще реалізації задумів. До речі, також це прекрасний час для кохання.

Уже цієї неділі доленосна зустріч чекає на Водоліїв, Овнів і Терезів. Про це пише 24 Канал.

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Водолії

Будьте уважними та не забувайте щиро посміхатися. 23 липня стане для вас справді особливим днем. Нарешті ви зустрінете споріднену душу, з якою зможете побудувати справді міцні та гармонійні стосунки.

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Овни

Народжені під цим знаком відчують омріяну любов. Залишилося зачекати зовсім трохи, адже кохання вже близько. У жодному разі не соромтеся своїх почуттів.

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Терези

Терези, приємна зустріч уже не за горами. Зовсім скоро поруч з вами буде кохана людина, яка завжди вислухає та підтримає. Довіртеся своєму серцю.

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