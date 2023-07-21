Кохані таких знаків зодіаку, як Терези, Рак і Телець, можуть бути впевненими у своєму партнерові. Про це пише 24 Канал.

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Терези

Народжені під цим сузір'ям вірні та надійні, тож на них можна покластися на 100%. Терези готові присвятити себе дорогим людям. Вони завжди вислухають та підтримають у будь-якій ситуації.

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Рак

Представники цього знака чуттєві та здебільшого є однолюбами. Їм справді дуже дорога кохана людина. Ракам важливо, аби ваші близькі почувалися захищеними. Вони готові пожертвувати власними потребами, щоб зробити партнера щасливим. Раки не підведуть тих, хто на них розраховує.

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Телець

Ще один знак, який вирізняється з-поміж інших своєю вірністю – Телець. Астрологи зазначають, що народжені під цим сузір’ям найчесніші та найнадійніші. Так звані "брудні ігри" не для них.

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