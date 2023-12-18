Астрологи зазначають, що йдеться про Рака, Водолія та Риб. Ці люди нарешті перестануть боятися того, що так довго їх лякало, пише 24 Канал.

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Водолій

2024 стане для вас роком великих змін. Нарешті зможете подолати страхи, які так давно заважали рухатися вперед і досягати успіху.

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Рак

Боятися – нормально. Втім, наступного року ви зможете побороти страх. Зірки пророкують шалений успіх, головне – не сидіть склавши руки.

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Риби

2024 рік може бути для вас не з легких. Однак, без позитиву не обійдеться. Коли перестанете боятися, життя швидко зміниться на краще.

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