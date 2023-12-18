Астрологи отмечают, что речь идет о Раке, Водолее и Рыбах. Эти люди наконец-то перестанут бояться того, что так долго их пугало, пишет 24 Канал.
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Водолей
2024 год станет для вас годом больших изменений. Наконец-то сможете преодолеть страхи, которые так давно мешали двигаться вперед и добиваться успеха.
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Рак
Бояться – нормально. Впрочем, в следующем году вы сможете побороть страх. Звезды прочат безумный успех, главное – не сидите сложа руки.
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Рыбы
2024 год может быть для вас не из легких. Однако без позитива не обойдется. Когда перестанете бояться, жизнь быстро изменится к лучшему.
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