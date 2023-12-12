Супроводжуватиме успіх: поради для всіх знаків зодіаку на 2024 рік

Символом 2024 року став Зелений Дерев'яний Дракон. Ця тварина шанується в китайській культурі та вважається дуже могутньою. Дракон несе за собою міцність, енергію та силу. Тому астрологи кажуть, що нас чекає щасливий рік.

Однак, у 2024 деякі люди можуть зіткнутися з випробуваннями та розчаруваннями. Справитися зі всіма труднощами допоможе Зелений Дракон. Як представникам всіх знаків зодіаку задобрити символ Нового року, знає 24 Канал.

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Овен

У Новому році Овнам потрібно проявляти більше турботи та любові до рідних. Зелений Дракон потягнеться до вас, якщо будете випромінювати хорошу енергетику. Тварина обов'язково допоможе подолати всі життєві негаразди.

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Телець

Тельцям потрібно повісити на ялинку хоча б одну іграшку смарагдового кольору. Зелені відтінки повинні бути в житті представника цього знаку зодіаку і протягом року. Їх дуже любить Дерев'яний Дракон, тому не покине вас на складному життєвому шляху.

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Близнюки

Близнюкам у 2024 році потрібно добре думати перед тим, як купувати щось дороге. Дракон не любить людей, які витрачають гроші направо і наліво. Своєю завбачливістю представники цього знаку зодіаку зможуть притягнути удачу та завоювати увагу тварини-покровителя року.

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Рак

Астрологи рекомендують Ракам не прощатися з красивим декором одразу після свят. Зелений Дракон любить, коли все навколо яскраве. Тому варто, щоб новорічна атмосфера панувала у домі якнайдовше. Таким чином представники цього знаку зодіаку забезпечать собі захист Дракона на весь рік.

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Лев

Леви зможуть завоювати підтримку Зеленого Дракона своєю наполегливістю та впевненістю. Представникам цього знаку зодіаку варто проявляти найкращі якості свого характеру протягом всього 2024 року. Адже його тварина-покровитель любить сильних людей.

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Діва

Дівам слід до Нового року викинути з дому всі непотрібні речі. Можливо, варто змінити дизайн своєї кімнати. Адже Зелений Дракон не любить безлад. Тому важливо, щоб в будинку панувала затишна та комфортна атмосфера.

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Терези

Астрологи рекомендують Терезам покласти під ялинку якісь смаколики, але ні в якому разі їх не їсти. Це потрібно зробити для того, щоб задобрити Дерев'яного Дракона. Тоді він буде поруч з представниками цього знаку зодіаку протягом всього 2024 року.

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Скорпіон

Скорпіонам потрібно купити невеличку фігурку Дерев'яного Дракона та поставити її на робочий стіл. Тварина повинна стояти там щонайменше пів року. Так представники цього знаку зодіаку притягнуть до себе успіх та любов Дракона.

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Стрілець

Стрільцям варто накрити великий новорічний стіл. Приготуйте якнайбільше страв. Не пошкодуйте на це енергії, сил та часу. Зелений Дракон любить пишність, тому залюбки супроводжуватиме вашу сім'ю протягом року.

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Козоріг

У 2024 році Козорогам варто проявляти якнайменше агресії та злості до людей. Негативна енергетика лише відштовхує Дерев'яного Дракона. Крім того, вона погано впливає на ваше ментальне здоров'я.

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Водолій

Водоліям краще проявити терпіння у Новому році. Надмірна емоційність відлякає Зеленого Дракона. Якщо ж представники цього знаку зодіаку будуть ретельно обдумувати кожне рішення, то тварина-покровитель не залишить їх без уваги, допомоги та підтримки.

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Риби

Астрологи рекомендують Рибам проявити любов та повагу до себе. Будьте більш впевненими, не бійтеся підкорювати нові вершити та пробувати щось незвичне. Тоді Зелений Дракон додасть в життя представників цього знаку зодіаку позитивної енергетики.

Гороскоп для Риб