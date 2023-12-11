Так, Скорпіонам, Стрільцям і Терезам обов'язково пощастить у коханні в новому році. На них чекають дуже позитивні зміни.

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Терези

Уже в найближчі кілька місяців можете зустріти людину, яка зробить вас по-справжньому щасливими. У ній знайдете буквально все, про що так довго мріяли. Це будуть дуже міцні та гармонійні стосунки.

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Стрілець

У 2024 році можете випадково зустріти людину, яку, здаватиметься, знаєте все життя. У вас схожі цінності та погляди на цей світ. Разом буде дуже легко та комфортно. Ваша мрія стане реальністю. Головне – відкрийте своє серце для кохання.

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Скорпіон

Якщо ви поки самотні, не засмучуйтеся, адже це ненадовго. У 2024 поруч буде дорога серцю людина, яка підтримуватиме у всьому й розумітиме навіть без слів. Ці стосунки зроблять вас кращими й принесуть щастя, спокій та гармонію.

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