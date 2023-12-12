Однак, у 2024 деякі люди можуть зіткнутися з випробуваннями та розчаруваннями. Справитися зі всіма труднощами допоможе Зелений Дракон. Як представникам всіх знаків зодіаку задобрити символ Нового року, знає 24 Канал.

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Овен

У Новому році Овнам потрібно проявляти більше турботи та любові до рідних. Зелений Дракон потягнеться до вас, якщо будете випромінювати хорошу енергетику. Тварина обов'язково допоможе подолати всі життєві негаразди.

Гороскоп на 2024 рік для Овнів

Гороскоп для Овнів

Телець

Тельцям потрібно повісити на ялинку хоча б одну іграшку смарагдового кольору. Зелені відтінки повинні бути в житті представника цього знаку зодіаку і протягом року. Їх дуже любить Дерев'яний Дракон, тому не покине вас на складному життєвому шляху.

Гороскоп на 2024 рік для Тельців

Гороскоп для Тельців

Близнюки

Близнюкам у 2024 році потрібно добре думати перед тим, як купувати щось дороге. Дракон не любить людей, які витрачають гроші направо і наліво. Своєю завбачливістю представники цього знаку зодіаку зможуть притягнути удачу та завоювати увагу тварини-покровителя року.

Гороскоп на 2024 рік для Близнюків

Гороскоп для Близнюків

Рак

Астрологи рекомендують Ракам не прощатися з красивим декором одразу після свят. Зелений Дракон любить, коли все навколо яскраве. Тому варто, щоб новорічна атмосфера панувала у домі якнайдовше. Таким чином представники цього знаку зодіаку забезпечать собі захист Дракона на весь рік.

Гороскоп на 2024 рік для Раків

Гороскоп для Раків

Лев

Леви зможуть завоювати підтримку Зеленого Дракона своєю наполегливістю та впевненістю. Представникам цього знаку зодіаку варто проявляти найкращі якості свого характеру протягом всього 2024 року. Адже його тварина-покровитель любить сильних людей.

Гороскоп на 2024 рік для Левів

Гороскоп для Левів

Діва

Дівам слід до Нового року викинути з дому всі непотрібні речі. Можливо, варто змінити дизайн своєї кімнати. Адже Зелений Дракон не любить безлад. Тому важливо, щоб в будинку панувала затишна та комфортна атмосфера.

Гороскоп на 2024 рік для Дів

Гороскоп на Дів

Терези

Астрологи рекомендують Терезам покласти під ялинку якісь смаколики, але ні в якому разі їх не їсти. Це потрібно зробити для того, щоб задобрити Дерев'яного Дракона. Тоді він буде поруч з представниками цього знаку зодіаку протягом всього 2024 року.

Гороскоп на 2024 рік для Терезів

Гороскоп для Терезів

Скорпіон

Скорпіонам потрібно купити невеличку фігурку Дерев'яного Дракона та поставити її на робочий стіл. Тварина повинна стояти там щонайменше пів року. Так представники цього знаку зодіаку притягнуть до себе успіх та любов Дракона.

Гороскоп на 2024 рік для Скорпіонів

Гороскоп для Скорпіонів

Стрілець

Стрільцям варто накрити великий новорічний стіл. Приготуйте якнайбільше страв. Не пошкодуйте на це енергії, сил та часу. Зелений Дракон любить пишність, тому залюбки супроводжуватиме вашу сім'ю протягом року.

Гороскоп на 2024 рік для Стрільців

Гороскоп для Стрільців

Козоріг

У 2024 році Козорогам варто проявляти якнайменше агресії та злості до людей. Негативна енергетика лише відштовхує Дерев'яного Дракона. Крім того, вона погано впливає на ваше ментальне здоров'я.

Гороскоп на 2024 рік для Козорогів

Гороскоп для Козорогів

Водолій

Водоліям краще проявити терпіння у Новому році. Надмірна емоційність відлякає Зеленого Дракона. Якщо ж представники цього знаку зодіаку будуть ретельно обдумувати кожне рішення, то тварина-покровитель не залишить їх без уваги, допомоги та підтримки.

Гороскоп на 2024 рік для Водоліїв

Гороскоп для Водоліїв

Риби

Астрологи рекомендують Рибам проявити любов та повагу до себе. Будьте більш впевненими, не бійтеся підкорювати нові вершити та пробувати щось незвичне. Тоді Зелений Дракон додасть в життя представників цього знаку зодіаку позитивної енергетики.

Гороскоп на 2024 рік для Риб

Гороскоп для Риб