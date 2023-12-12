Однако в 2024 году некоторые люди могут столкнуться с испытаниями и разочарованиями. Справиться со всеми трудностями поможет Зеленый Дракон. Как представителям всех знаков зодиака задобрить символ Нового года, знает 24 Канал.

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Овен

В Новом году Овнам нужно проявлять больше заботы и любви к родным. Зеленый Дракон потянется к вам, если будете излучать хорошую энергетику. Животное обязательно поможет преодолеть все жизненные проблемы.

Гороскоп на 2024 год для Овнов

Гороскоп для Овнов

Телец

Тельцам нужно повесить на елку хотя бы одну игрушку изумрудного цвета. Зеленые оттенки должны быть в жизни представителя этого зодиака знака и в течение года. Их очень любит Деревянный Дракон, поэтому не бросит вас на сложном жизненном пути.

Гороскоп на 2024 год для Тельцов.

Гороскоп для Тельцов

Близнецы

Близнецам в 2024 году нужно хорошо думать перед тем, как покупать что-нибудь дорогое. Дракон не любит людей, которые тратят деньги направо и налево. Своей предусмотрительностью представители этого знака зодиака смогут привлечь удачу и завоевать внимание животного-покровителя года.

Гороскоп на 2024 год для Близнецов

Гороскоп для Близнецов

Рак

Астрологи рекомендуют Ракам не прощаться с красивым декором сразу после праздников. Зеленый дракон любит, когда все вокруг яркое. Поэтому стоит, чтобы новогодняя атмосфера царила в доме как можно дольше. Таким образом, представители этого знака зодиака обеспечат себе защиту Дракона на весь год.

Гороскоп на 2024 год для Раков

Гороскоп для Раков

Лев

Львы смогут завоевать поддержку Зеленого Дракона своей настойчивостью и уверенностью. Представителям этого знака зодиака следует проявлять лучшие качества своего характера в течение всего 2024 года. Ведь его животное-покровитель любит сильных людей.

Гороскоп на 2024 год для Львова.

Гороскоп для Львов

Дева

Девам следует до Нового года выбросить из дома все ненужные вещи. Возможно, следует изменить дизайн своей комнаты. Ведь Зеленый Дракон не любит беспорядок. Поэтому важно, чтобы в доме царила уютная и комфортная атмосфера.

Гороскоп на 2024 год для Дев.

Гороскоп на Дев

Весы

Астрологи рекомендуют Весам положить под елку какие-нибудь вкусности, но ни в коем случае их не есть. Это нужно сделать для того, чтобы задобрить Деревянного Дракона. Тогда он будет рядом с представителями знака зодиака в течение всего 2024 года.

Гороскоп на 2024 год для Весов

Гороскоп для Весов

Скорпион

Скорпионам нужно купить небольшую фигурку Деревянного Дракона и поставить ее на рабочий стол. Животное должно стоять там не менее полугода. Так представители этого знака зодиака привлекут к себе удачу и любовь Дракона.

Гороскоп на 2024 год для Скорпионов

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Стрельцам следует накрыть большой новогодний стол. Приготовьте как можно больше блюд. Не пожалейте на это энергии, сил и времени. Зеленый Дракон любит пышность, поэтому с удовольствием будет сопровождать вашу семью в течение года.

Гороскоп на 2024 год для Стрельцов

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

В 2024 году Козерогам следует проявлять как можно меньше агрессии и злобы к людям. Негативная энергетика только отталкивает Деревянного Дракона. Кроме того, она плохо влияет на ваше ментальное здоровье.

Гороскоп на 2024 год для Козорогов

Гороскоп для Козерогов

Водолей

Водолеям лучше проявить терпение в Новом году. Чрезмерная эмоциональность отпугивает Зеленого Дракона. Если представители этого знака зодиака будут тщательно обдумывать каждое решение, то животное-покровитель не оставит их без внимания, помощи и поддержки.

Гороскоп на 2024 год для Водолеев

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Астрологи рекомендуют Рыбам проявить любовь и уважение к себе. Будьте увереннее, не бойтесь покорять новые вершить и пробовать что-то необычное. Тогда Зеленый Дракон добавит в жизнь представителей этого знака зодиака положительной энергетики.

Гороскоп на 2024 год для рыб

Гороскоп для Рыб