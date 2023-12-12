Однако в 2024 году некоторые люди могут столкнуться с испытаниями и разочарованиями. Справиться со всеми трудностями поможет Зеленый Дракон. Как представителям всех знаков зодиака задобрить символ Нового года, знает 24 Канал.

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Овен

В Новом году Овнам нужно проявлять больше заботы и любви к родным. Зеленый Дракон потянется к вам, если будете излучать хорошую энергетику. Животное обязательно поможет преодолеть все жизненные проблемы.

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Телец

Тельцам нужно повесить на елку хотя бы одну игрушку изумрудного цвета. Зеленые оттенки должны быть в жизни представителя этого зодиака знака и в течение года. Их очень любит Деревянный Дракон, поэтому не бросит вас на сложном жизненном пути.

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Близнецы

Близнецам в 2024 году нужно хорошо думать перед тем, как покупать что-нибудь дорогое. Дракон не любит людей, которые тратят деньги направо и налево. Своей предусмотрительностью представители этого знака зодиака смогут привлечь удачу и завоевать внимание животного-покровителя года.

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Рак

Астрологи рекомендуют Ракам не прощаться с красивым декором сразу после праздников. Зеленый дракон любит, когда все вокруг яркое. Поэтому стоит, чтобы новогодняя атмосфера царила в доме как можно дольше. Таким образом, представители этого знака зодиака обеспечат себе защиту Дракона на весь год.

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Лев

Львы смогут завоевать поддержку Зеленого Дракона своей настойчивостью и уверенностью. Представителям этого знака зодиака следует проявлять лучшие качества своего характера в течение всего 2024 года. Ведь его животное-покровитель любит сильных людей.

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Дева

Девам следует до Нового года выбросить из дома все ненужные вещи. Возможно, следует изменить дизайн своей комнаты. Ведь Зеленый Дракон не любит беспорядок. Поэтому важно, чтобы в доме царила уютная и комфортная атмосфера.

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Весы

Астрологи рекомендуют Весам положить под елку какие-нибудь вкусности, но ни в коем случае их не есть. Это нужно сделать для того, чтобы задобрить Деревянного Дракона. Тогда он будет рядом с представителями знака зодиака в течение всего 2024 года.

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Скорпион

Скорпионам нужно купить небольшую фигурку Деревянного Дракона и поставить ее на рабочий стол. Животное должно стоять там не менее полугода. Так представители этого знака зодиака привлекут к себе удачу и любовь Дракона.

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Стрелец

Стрельцам следует накрыть большой новогодний стол. Приготовьте как можно больше блюд. Не пожалейте на это энергии, сил и времени. Зеленый Дракон любит пышность, поэтому с удовольствием будет сопровождать вашу семью в течение года.

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Козерог

В 2024 году Козерогам следует проявлять как можно меньше агрессии и злобы к людям. Негативная энергетика только отталкивает Деревянного Дракона. Кроме того, она плохо влияет на ваше ментальное здоровье.

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Водолей

Водолеям лучше проявить терпение в Новом году. Чрезмерная эмоциональность отпугивает Зеленого Дракона. Если представители этого знака зодиака будут тщательно обдумывать каждое решение, то животное-покровитель не оставит их без внимания, помощи и поддержки.

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Рыбы

Астрологи рекомендуют Рыбам проявить любовь и уважение к себе. Будьте увереннее, не бойтесь покорять новые вершить и пробовать что-то необычное. Тогда Зеленый Дракон добавит в жизнь представителей этого знака зодиака положительной энергетики.

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