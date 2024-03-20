Детальніше про прогноз від астрологів розповість LifeStyle 24 у щоденному гороскопі. Дивіться, які поради вони дали саме для вас.

Про кого йдеться Частіше за інших: 3 знаки зодіаку, які уникають стосунків

Гороскоп на 20 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 березня для Овнів

Овни цілий день будуть думати, чим зайнятися. Однак ви просидите вдома аж до самого вечора, не знайшовши ніякого цікавого заняття.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 березня для Тельців

Тельці зараз завантажені роботою. Ви вирішили віддаватися своїй улюбленій справі на повну, аби вже у найближчому майбутньому досягти результатів, до яких прагнете не один рік.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 березня для Близнюків

Близнюки почали активно займатися спортом. Ви відчуваєте, що зовсім втрачаєте сили, тому прийшов час приводити своє тіло до порядку.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 березня для Раків

Раки вже декілька днів не можуть знайти собі місця. Таке враження ніби незабаром має трапитися щось дуже погане. Звичайно, варто зважати на свої відчуття, однак не забивати ними голову повністю.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 березня для Левів

Леви радіють тому, що нарешті змогли пройти складний період у житті. Ба більше, представники цього знаку зодіаку не втратили честь та гордість.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 березня для Дів

Нещодавно Діви помирилися з подругою дитинства. Тепер ви проводите багато часу разом, щоб познайомитися ще раз. Оскільки вже давно втратили близький зв'язок, тому інколи здається, ніби стали геть чужими людьми.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 березня для Терезів

Терезам нарешті вдалося знайти роботу, від якої отримують задоволення. Представники цього знаку зодіаку дуже щасливі та продуктивні зараз.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 березня для Скорпіонів

Скорпіони потроху вчаться контролювати свої емоції. Астрологи у вас вірять, однак закликають старатися трохи більше та не здаватися.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 березня для Стрільців

Стрільці прагнуть більшого, однак зараз зовсім не вистачає мотивації. Потрібно негайно щось робити зі своїм станом, а не сидіти, склавши руки.

Козоріг (22 грудня – 22 січня)

Гороскоп на 20 березня для Козорогів

Козороги неймовірно втомилися. Представники цього знаку зодіаку потребують відпочинку, однак поки не можуть собі його дозволити.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 березня для Водоліїв

Водолії нарешті склали свій графік так, щоб частіше бачитися з близькими. Ваші рідні та друзі задоволенні, тепер у стосунках панує гармонія.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 березня для Риб

Риби залишились наодинці зі своїми проблемами. Від вас, на жаль, відвернулися усі найближчі люди. Справжній удар у спину.