Подробнее о прогнозе от астрологов расскажет LifeStyle 24 в ежедневном гороскопе. Смотрите, какие советы они дали именно для вас.

О ком идет речь Чаще других: 3 знака зодиака, которые избегают отношений

Гороскоп на 20 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 20 марта для Овнов

Овны целый день будут думать, чем заняться. Однако вы просидите дома вплоть до самого вечера, не найдя никакого интересного занятия.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 20 марта для Тельцов

Тельцы сейчас загружены работой. Вы решили отдаваться своему любимому делу на полную, чтобы уже в ближайшем будущем достичь результатов, к которым стремитесь не один год.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 20 марта для Близнецов

Близнецы начали активно заниматься спортом. Вы чувствуете, что совсем теряете силы, поэтому пришло время приводить свое тело в порядок.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 20 марта для Раков

Раки уже несколько дней не могут найти себе места. Такое впечатление будто вскоре должно случиться что-то очень плохое. Конечно, стоит учитывать свои ощущения, однако не забивать ими голову полностью.

Лев (21 июля – 23 августа)

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 20 марта для Львов

Львы радуются тому, что наконец смогли пройти сложный период в жизни. Более того, представители этого знака зодиака не потеряли честь и гордость.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 20 марта для Дев

Недавно Девы помирились с подругой детства. Теперь вы проводите много времени вместе, чтобы познакомиться еще раз. Поскольку уже давно потеряли близкую связь, поэтому иногда кажется, будто стали совсем чужими людьми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 20 марта для Весов

Весам наконец удалось найти работу, от которой получают удовольствие. Представители этого знака зодиака очень счастливы и продуктивны сейчас.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 20 марта для Скорпионов

Скорпионы понемногу учатся контролировать свои эмоции. Астрологи в вас верят, однако призывают стараться немного больше и не сдаваться.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 20 марта для Стрельцов

Стрельцы стремятся к большему, однако сейчас совсем не хватает мотивации. Нужно немедленно что-то делать со своим состоянием, а не сидеть, сложа руки.

Козерог (22 декабря – 22 января)

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 20 марта для Козерогов

Козероги невероятно устали. Представители этого знака зодиака нуждаются в отдыхе, однако пока не могут себе его позволить.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 20 марта для Водолеев

Водолеи наконец-то составили свой график так, чтобы чаще видеться с близкими. Ваши родные и друзья довольны, теперь в отношениях царит гармония.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 20 марта для Рыб

Рыбы остались наедине со своими проблемами. От вас, к сожалению, отвернулись все самые близкие люди. Настоящий удар в спину.