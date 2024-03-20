Подробнее о прогнозе от астрологов расскажет LifeStyle 24 в ежедневном гороскопе. Смотрите, какие советы они дали именно для вас.
О ком идет речь Чаще других: 3 знака зодиака, которые избегают отношений
Гороскоп на 20 марта для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 20 марта для Овнов
Овны целый день будут думать, чем заняться. Однако вы просидите дома вплоть до самого вечера, не найдя никакого интересного занятия.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 20 марта для Тельцов
Тельцы сейчас загружены работой. Вы решили отдаваться своему любимому делу на полную, чтобы уже в ближайшем будущем достичь результатов, к которым стремитесь не один год.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 20 марта для Близнецов
Близнецы начали активно заниматься спортом. Вы чувствуете, что совсем теряете силы, поэтому пришло время приводить свое тело в порядок.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 20 марта для Раков
Раки уже несколько дней не могут найти себе места. Такое впечатление будто вскоре должно случиться что-то очень плохое. Конечно, стоит учитывать свои ощущения, однако не забивать ими голову полностью.
Лев (21 июля – 23 августа)
Гороскоп на 20 марта для Львов
Львы радуются тому, что наконец смогли пройти сложный период в жизни. Более того, представители этого знака зодиака не потеряли честь и гордость.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 20 марта для Дев
Недавно Девы помирились с подругой детства. Теперь вы проводите много времени вместе, чтобы познакомиться еще раз. Поскольку уже давно потеряли близкую связь, поэтому иногда кажется, будто стали совсем чужими людьми.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 20 марта для Весов
Весам наконец удалось найти работу, от которой получают удовольствие. Представители этого знака зодиака очень счастливы и продуктивны сейчас.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 20 марта для Скорпионов
Скорпионы понемногу учатся контролировать свои эмоции. Астрологи в вас верят, однако призывают стараться немного больше и не сдаваться.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 20 марта для Стрельцов
Стрельцы стремятся к большему, однако сейчас совсем не хватает мотивации. Нужно немедленно что-то делать со своим состоянием, а не сидеть, сложа руки.
Козерог (22 декабря – 22 января)
Гороскоп на 20 марта для Козерогов
Козероги невероятно устали. Представители этого знака зодиака нуждаются в отдыхе, однако пока не могут себе его позволить.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 20 марта для Водолеев
Водолеи наконец-то составили свой график так, чтобы чаще видеться с близкими. Ваши родные и друзья довольны, теперь в отношениях царит гармония.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 20 марта для Рыб
Рыбы остались наедине со своими проблемами. От вас, к сожалению, отвернулись все самые близкие люди. Настоящий удар в спину.