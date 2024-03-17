Дева, Водолей и Близнецы. Рожденные под этими знаками зодиака чаще всего избегают отношений, пишет Love 24.

Обратите внимание В следующие 7 дней этим 4 знакам крайне важно прислушиваться к своему сердцу

Дева

Девы очень привередливые критики. Иметь отношения с ними может быть сложно, поскольку быстро замечают недостатки в партнере.

Рожденные под этим знаком также могут быть очень педантичными и добросовестными, что может вызвать конфликты в отношениях. Девы перебирают каждую мелочь и мнение, что также может раздражать их в партнере. Поэтому нередко избегают отношений.

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Водолей

Эти люди ценят свою независимость и свободу. Поэтому могут избегать отношений, что, кажется, ограничат их.

Водолеи любят чувствовать себя свободными, обязательства могут быть для них тяжелыми. Также могут быть несколько непредсказуемыми, что вызывает трудности и недоразумения.

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Близнецы

Близнецы имеют тенденцию к быстрой смене настроения и интересов. Поэтому они могут избегать отношений, которые требуют стабильности.

Кроме того, могут быть довольно-таки непостоянными в собственных чувствах и эмоциях. Это нередко приводит к конфликту. Также Близнецы быстро скучают, ищут новый стимул. Долгосрочные отношения могут быть для них слишком сложными.

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