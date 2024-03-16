Овен, Стрелец и Козерог. Для представителей этих знаков семья — не главное, пишет LifeStyle 24.

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Овен

Овны очень амбициозные. Этим людям крайне важно достичь своих целей. Между тем построение семьи у них может отходить даже не на второй план, а еще дальше.

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Стрелец

Стрельцы всегда ищут приключений и новых впечатлений. Им нравится путешествовать и открывать для себя что-то интересное. Эти люди предпочитают свободу и независимость. Семья для них точно не главное.



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Козерог

Рожденные под этим знаком зодиака очень трудолюбивы и стремятся реализовать себя. Они работают в поте лица, чтобы достичь успеха. На первом месте – карьера.

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