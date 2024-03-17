Діва, Водолій і Близнюки. Народжені під цими знаками зодіаку найчастіше уникають стосунків, пише Love 24.

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Діва

Діви дуже вибагливі критики. Мати стосунки з ними може бути складно, оскільки швидко помічають недоліки в партнері.

Народжені під цим знаком також можуть бути дуже педантичними й сумлінними, що може викликати конфлікти в стосунках. Діви перебирають кожну дрібницю та думку, що також може дратувати їх в партнері. Тож нерідко уникають стосунків.

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Водолій

Ці люди цінують свою незалежність та свободу. Тож можуть уникати стосунків, що, здається, обмежують їх.

Водолії люблять відчувати себе вільними, зобов'язання можуть бути для них важкими. Також можуть бути дещо непередбачуваними, що викликає труднощі й непорозуміння.

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Близнюки

Близнюки мають тенденцію до швидкої зміни настрою та інтересів. Тому вони можуть уникати стосунків, які вимагають стабільності.

Окрім того, можуть бути досить-таки непостійними у власних почуттях й емоціях. Це нерідко призводить до конфлікту. Також Близнюки швидко нудяться, шукають новий стимул. Довгострокові стосунки можуть бути для них занадто складними.

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