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Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 2 жовтня 2021 для Овнів
Астрологи не рекомендують у цей день Овнам сідати за кермо, оскільки стресова ситуація може вивести вас з рівноваги.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 2 жовтня 2021 для Тельців
День вдалий для будь-якої діяльності. У першій половині дня добре зайнятися домашніми справами, а потім можете займатися улюбленими справами.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 2 жовтня 2021 для Близнюків
Субота принесе Близнюкам успіх у всіх справах. У другій половині дня вас чекає фінансовий прибуток.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 2 жовтня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 2 жовтня 2021 для Левів
На Левів чекає приємна зустріч зі своїми родичами в першій половині дня. Потім ви можете присвятити час домашнім справам.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 2 жовтня 2021 для Дів
Астрологи радять Дівам у цей день приймати важливі рішення. Будь-які фінансові витрати краще перенести на інший день.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 2 жовтня 2021 для Терезів
День принесе Терезам приємні новини та цікаві зустрічі. Субота вдала для покупок та генерального прибирання в оселі.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 2 жовтня 2021 для Скорпіонів
Скорпіонам треба подбати в цей день про своє здоров'я. У вас був насичений тиждень, тому відпочинок вам піде на користь.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 2 жовтня 2021 для Стрільців
Стрільцям треба в цей день виконати всі заплановані справи. Не варто переносити частину завдань на інші дні, оскільки з нового тижня вас чекає чимало нової роботи.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 2 жовтня 2021 для Козерогів
Відмовтесь від плануваття і починайте діяти. Стосунки у сім'ї покращаться, ви зможете перейти з коханою половинкою на новий рівень.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 2 жовтня 2021 для Водоліїв
День принесе Водоліям великі можливості. Ви проведете суботу досить активно і насичено. Доба обіцяє вам потужний потік життєвих сил.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 2 жовтня 2021 для Риб
Риби у суботу виконуватимуть багато обтяжливих та неприємних справ, втім ближче до вечора ситуація покращиться.