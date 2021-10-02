Гороскоп на 2 октября 2021 для Овнов
Астрологи не рекомендуют в этот день Овнам садиться за руль, поскольку стрессовая ситуация может вывести вас из равновесия.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 2 октября 2021 для Тельцов
День удачен для любой деятельности. В первой половине дня хорошо заняться домашними делами, а потом можете заниматься любимыми делами.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 2 октября 2021 для Близнецов
Суббота принесет Близнецам успех во всех делах. Во второй половине дня вас ждет финансовая прибыль.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 2 октября 2021 для Раков
Ракам нужно четко распланировать свой день. Большое количество работы заставит вас подсуетиться, впрочем, к вечеру вы сможете все завершить.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 2 октября 2021 для Львов
На Львов ждет приятная встреча со своими родственниками в первой половине дня. Затем вы можете посвятить время домашним делам.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 2 октября 2021 для Дев
Астрологи советуют Девам в этот день принимать важные решения. Любые финансовые расходы лучше перенести на другой день.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 2 октября 2021 для Весов
День принесет Весам приятные новости и интересные встречи. Суббота удачна для покупок и генеральной уборки в доме.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 2 октября 2021 для Скорпионов
Скорпионам нужно позаботиться в этот день о своем здоровье. У вас была насыщенная неделя, поэтому отдых вам пойдет на пользу.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 2 октября 2021 для Стрельцов
Стрельцам нужно в этот день выполнить все запланированные дела. Не стоит переносить часть задач на другие дни, поскольку с новой недели вас ждет немало новой работы.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 2 октября 2021 для Козерогов
Откажитесь от планирования и начинайте действовать. Отношения в семье улучшатся, вы сможете перейти с любимой половинкой на новый уровень.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 2 октября 2021 для Водолеев
День принесет Водолеям большие возможности. Вы проведете субботу достаточно активно и насыщенно. Сутки обещают вам мощный поток жизненных сил.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 2 октября 2021 для Рыб
Рыбы в субботу будут выполнять много обременительных и неприятных дел, впрочем, ближе к вечеру ситуация улучшится.