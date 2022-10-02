Будьте в цей день обережними зі своїми словами, щоб не сказати зайвого, пише 24 канал.

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Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 2 жовтня 2022 для Овнів

День сприятливий для налагодження стосунків з людьми, з якими ви перебуваєте у сварці. На вас чекають дуже радісні моменти. Овни нарешті позбудуться каменю з душі.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 2 жовтня 2022 для Тельців

Тельцям сьогодні треба присвятити першу половину дня роботі. У другій половині дня знайдіть час на справи, які ви постійно відкладаєте.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 2 жовтня 2022 для Близнюків

Близнюкам треба ретельно підготуватися до понеділкової роботи. Складіть собі план на тиждень та постарайтеся реалізувати все, що заплануєте.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 2 жовтня 2022 для Раків

Ракам варто тримати себе в цей день у руках, навіть якщо буде дуже важко. Ваше ментальне здоров'я набагато важливіше дріб'язкових проблем, які з часом минуть.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 2 жовтня 2022 для Левів

Сьогодні Левам треба до кінця довести всі справи, які ви не встигли зробити. Друга половина дня вдала для зустрічей з друзями.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 2 жовтня 2022 для Дів

Дівам треба прислухатися до порад друзів та близьких. Однак пам'ятайте, що вам треба самостійно приймати рішення.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 2 жовтня 2022 для Терезів

Терезам можуть в цей день робити уїдливі зауваження, не варто сприймати їх надто близько до серця.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 2 жовтня 2022 для Скорпіонів

Сьогодні стосунки Скорпіонів з обранцем вийдуть на новий рівень. Цей день для вас буде щасливим.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 2 жовтня 2022 для Стрільців

Сьогодні Стрільцям знадобиться підтримка від людей. Не бійтеся казати, що вам погано. Якщо не можете самостійно прожити поганий момент, то не варто заганяти себе в крайнощі.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 2 жовтня 2022 для Козерогів

Сьогодні доля пошле Козерогам знак, який змінить все ваше життя. Будьте терпеливими і не квапте події, хоча від того, що з вами відбудеться, ви просто будете сяяти від щастя.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 2 жовтня 2022 для Водоліїв

На Водоліїв чекає сварка з колегами. Вам зумисне захочуть вказати на помилку, однак такі зауваження перейдуть межі розумного і між вами виникне перепалка.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 2 жовтня 2022 для Риб

Сьогодні Риби відчують полегшення в особистому житті. Ви нарешті позбудетеся від токсичних стосунків і почнете жити для себе.