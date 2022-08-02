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Гороскоп на 2 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 2 серпня 2022 для Овнів
Астрологи радять Овнам тримати свої емоції під контролем. День у вас розпочнеться не легко, втім не варто впадати у депресію.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 2 серпня 2022 для Тельців
На Тельців сьогодні чекають нові можливості на роботі. Увесь день ви будете занурені у важливі справи, тож вівторок для вас пролетить надзвичайно швидко.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 2 серпня 2022 для Близнюків
Близнюкам треба добре подумати над тим, що вони вміють робити і наскільки якісно. Не варто братися за завдання, які для вас не під силу.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 2 серпня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 2 серпня 2022 для Левів
На Левів чекає досить нестабільний день. Ймовірно, у вас будуть деякі проблеми з керівництвом. Наберіться терпіння, але не відступайте від своїх рішень та думок.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 2 серпня 2022 для Дів
Діви відчують в цей день проблеми з грошима. Попри вашу економію, вам все одно не вдасться придбати дорогу річ, тож тривалий час фінансова криза буде дошкуляти вашому настрою.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 2 серпня 2022 для Терезів
Сьогодні Терези будуть сильно енергетично вразливими. Якщо відчуваєте занепад сил – відкладіть всю роботу та просто відпочиньте.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 2 серпня 2022 для Скорпіонів
На Скорпіонів чекає чудовий період у сімейних стосунках. Ваша кохана половинка зможе вгодити вам, тож ви разом чудово проведете день.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 2 серпня 2022 для Стрільців
Астрологи радять Стрільцям не перебувати у місцях з великим скупченням людей. Цілком можливо, що ви підхопите вірусне захворювання.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 2 серпня 2022 для Козерогів
День підходить для розлучення. Якщо ви відчуваєте, що більше не кохаєте свою половинку, то не варто мучити одне одного та продовжувати стосунки.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 2 серпня 2022 для Водоліїв
Водолії сьогодні захочуть усамітнитися. Ймовірно, вам набридатимуть з нецікавими розмовами ваші рідні та близькі, тому не бійтеся їм сказати, щоб вони дали вам трохи часу побути наодинці.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 2 серпня 2022 для Риб
Представники цього знаку Зодіаку мають великі шанси розпрощатися зі своїми фінансами. У більшості випадків, втрата грошей буде пов'язана зі здоров'ям.