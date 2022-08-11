Сьогодні варто проявляти активність у першій половині дня, а вечір присвятити рідним та духовному наповненню, інформує 24 канал.

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Гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 11 серпня 2022 для Овнів

Не варто в цей день Овнам вирішувати важливі справи. Краще візьміться за хатні завдання, які не вимагатимуть особливої уваги та ретельності.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 11 серпня 2022 для Тельців

Астрологи не радять сьогодні братися за великі фізичні завдання, оскільки можете підірвати здоров'я. За можливості, завжди просіть про допомогу в ближніх.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 11 серпня 2022 для Близнюків

Для отримання результатів, Близнюкам треба наполегливо працювати. Не давайте собі слабинок, особливо у відповідальні моменти.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 11 серпня 2022 для Раків

Ракам треба бути обережними із заповненням документів. Астрологи кажуть, що ви можете втрапити у халепу, неправильно ввівши цифри.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 11 серпня 2022 для Левів

Не варто відкладати до вихідних те, що ви можете зробити сьогодні. Астрологи просять скласти чіткий план та дотриматися його, оскільки субота і неділя у вас буде завантажена іншими справами.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 11 серпня 2022 для Дів

День сприятливий для будь-яких починань, однак не треба робити все й відразу. Спробуйте займатися своїми справами поступово.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 11 серпня 2022 для Терезів

Терези розчаруються в особистому житті. Настане момент, коли ви обоє з партнером зрозумієте, що ваші стосунки більше тривати так не можуть. Увечері вас чекає серйозна розмова.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 11 серпня 2022 для Скорпіонів

Скорпіонів потішать приємною новиною, яка буде стосуватися ваших робочих проєктів. Керівництво потішить вас за хорошу роботу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 11 серпня 2022 для Стрільців

День вдалий для постановки цілей перед собою. Постарайтеся не лише планувати, але й активізуватися та почати діяти.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 11 серпня 2022 для Козерогів

Козерогам сьогодні буде важко всидіти на місці. Вам захочеться кудись вийти, щоб розвіятися. Астрологи зазначають, що на вулиці вас може чекати неприємна несподіванка, тому будьте готовими.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 11 серпня 2022 для Водоліїв

Водоліям варто відправитися в цей день на прогулянку. Обирайте зелені парки чи водойми. Вам потрібно побути наодинці та перезавантажитися.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 11 серпня 2022 для Риб

Астрологи прогнозують Рибам вдалий день. У вас можуть вдатися всі задумані плани. Зранку до вечора ви перебуватимете в чудовому настрої.